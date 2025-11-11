Lumines Arise – Reseña (PC)

Lumines debutó el 12 de diciembre del 2004 para la PlayStation Portable (PSP) en Japón. Su debut en occidente se dio un año después que en el país del sol naciente y desde entonces su adictiva jugabilidad hizo que su presencia aumentara en la industria, siendo este uno de los juegos presentes en los celulares de la marca Sony Ericson y luego los dispositivos de la serie Xperia. 21 años después, Lumines regresa con Arise, el noveno título de la franquicia y el más reciente que ha recibido el mismo trato de REZ Infinite y Tetris Effect por parte del estudio Enhance de Tetsuya Mizuguchi. Así que en nuestra reseña de Lumines Arise conoceremos si la dirección y estilo artístico de Takashi Ishihara nos entregan la versión definitiva del juego de puzzle creado por Mizuguchi.

¿Cómo se juega Lumines Arise?

Al igual que el clásico de PSP, el núcleo jugable de Lumines Arise se mantiene intacto. Los jugadores deberán ordenar bloques que caen en una cuadrícula de 16×10. El objetivo es manipular bloques, del mismo color, agrupándolos desde 2×2. Mientras tanto, una “línea de tiempo” vertical se mueve de izquierda a derecha por la pantalla. Esta línea es clave, ya que solo los cuadrados de un solo color que toca son borrados, otorgando puntos. Si se borran cuadrados repetidamente en barridos consecutivos de la línea de tiempo, se obtienen bonificaciones de puntuación.

Adicionalmente, en Lumines la música toma un papel fundamental en el flujo y ritmo de la partida. Esto debido a que cada escenario tiene un diseño visual, una pista de música y una velocidad de línea de tiempo única. Los ritmos rápidos dificultan los combos, mientras que los ritmos lentos pueden llenar el campo con bloques rápidamente. Adicionalmente, la modulación rítmica en algunas pistas hacen que el jugador tenga que enfrentarse a cambios repentinos de velocidad incluso durante la caída de bloques.

¿Cómo se siente la zona de Tetris Effect en Lumines Arise?

En Lumines Arise, los cuadros en algunos escenarios tienen diferentes animaciones luego de que la línea de tiempo cruza por ellos.

Ya en Lumines, la música estaba integrada en la jugabilidad. Ahora, en Arise, el jugador cuenta con varios modos, entre los que destaca el modo viaje como el principal. Aquí, podremos experimentar 36 escenarios, cada uno funcionando como un set artístico único: desde ambientes de club nocturno de ritmo frenético hasta secuencias serenas con peces koi, frutas o verduras.

El modo supervivencia se desbloquea una vez se superan todos los niveles del modo viaje.

Adicionalmente, Enhance ha incluido en Lumines Arise el concepto de la zona de Tetris Effect. Sin embargo, a esto se le llama en Arise el Burts Mode —y al igual que en el anterior juego desarrollado por Monstars inc.— pausa el ritmo y permite una mejor acumulación de piezas para poder limpiar el escenario.

¿Es difícil jugar Lumines Arise?

La banda sonora, en Lumines Arise hay niveles de hip-hop y techno bastante intensos que destacan y también otros que buscan estimular al jugador con un énfasis en el ritmo más que en la melodía.

El sistema de juego promueve una curva de aprendizaje gratificante, donde la habilidad del jugador se refina a través de la perseverancia y el previo conocimiento de los momentos de dificultad variable. Adicionalmente, el dominar el Burst genera una satisfacción tangible al lograr combinaciones de gran escala. Igualmente, Lumines Arise cuenta con varias opciones de dificultad y diferentes modos para expandir la experiencia del jugador más allá del modo viaje mientras se refinan sus conocimientos y estrategias en el juego

Una vez vamos superando cada nivel del modo viaje podremos usar las cancionmes para crear listas con los temas musicales o escenarios de nuestra preferencia.

En Lumines Arise encontraremos una gran variedad de desafíos. Desde batallas multijugador y eventos temáticos similares a los de Tetris Effect, hasta pruebas y desafíos de diferentes niveles de dificultad que nos ayudarán a conocer diferentes formas de acomodar los bloques para hacer una limpieza más eficiente del escenario.

¿Qué hay más allá del viaje en Lumines Arise?

Con cada modo que juguemos acumularemos puntos para canjear por diferentes articulos para vestir a nuestro avatar (Loomii) de Lumines Arise.

Por otro lado, el multijugador en línea de Lumines Arise se puede disfrutar de varias maneras. Este modo nos recibe con un lobby en el que podremos encontrar, el Burst Battle. En este modo, competiremos con otros jugadores (o bots) al mejor de tres, donde la creación de cuadrados agrega basura a los lados del campo de juego de tu oponente y para limpiarlos debemos despejar bloques a sus alrededores. Estas batallas pueden ser casuales o clasificatorias, para aquellos que les guste la competencia. También hay tablas de clasificación de time attack, eventos semanales, y algunas misiones o desafíos temporales.

En el modo versus cada uno juega su cancion.

A nivel gráfico, el juego sigue la temática usada por Monstars Inc. en Tetris Effect. De esta forma, a lo largo de todos los niveles podremos encontrar desde una coreografía de baile de siluetas bajo la lluvia, un grupo de personas de fiesta al atardecer en una playa o hasta un escenario compuesto de luces de tren, relojes y hasta taxis. Todo esto combinado de una forma que se crea una sinergia entre lo visual y sonoro que ayuda al jugador a tener un mayor nivel de concentración.

Lumines Arise 8.8 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Lumines Arise provista por Enhance. El juego también está disponible para PlayStation 5