Lumines Arise ya tiene una demo en PS5, pero estará disponible solo por tiempo limitado

Aunque no suele ser tan mencionado como otros, uno de los juegos que más esperamos de 2025 es la nueva obra de Tetsuya Mizuguchi y su estudio Enhance. Hablamos de Lumines Arise, que le da al clásico juego de puzles el «tratamiento Tetris Effect» y lo convierte en un festival de luces y «buenas vibras» que ya podemos probar gracias a una demo.

Siempre es muy bueno contar con demos de los juegos que nos llaman la atención para poder probarlos y decidir si en verdad nos gustan, pero en este caso vamos a tener que correr un poco. Aunque ya hay una demo del juego para PC en Steam que nos da acceso a tres etapas del modo Viaje para un solo jugador y el modo multijugador en línea Burst Battle, la demo exclusiva para PS5 estará disponible solamente hasta el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Si están interesados, pueden buscar «Lumines Arise demo» en la PS Store —o usar este enlace— para descargarla y disfrutar del modo para un solo jugador o el multijugador en línea hasta que PlayStation nos la quite.

Junto con el anuncio de esta demo, Enhance también reveló una edición digital de lujo de Lumines Arise que contiene avatares exclusivos para el «Loomii» que nos representa en el juego. Estas serán referencias a Humanity, Tetris Effect, Astro Bot y Rez.

Lumines Arise saldrá a la venta el martes 11 de noviembre de 2025 para PlayStation 5 y para PC mediante Steam. De momento no se han anunciado versiones para consolas Xbox y de Nintendo, pero es posible que —como ya pasó con Tetris Effect— lleguen más adelante.