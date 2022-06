Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness ya tiene fecha de lanzamiento

2022 va a ser genial para los fanáticos de Made in Abyss porque no solo podremos ver la temporada 2 en julio, sino que el juego Binary Star Falling into Darkness finalmente tiene fecha de lanzamiento para este mismo año.

Este será un RPG de acción en 3D que nos llevará a explorar el misterioso abismo que conocimos en el ‘manga’ y ‘anime’. Aunque la historia comienza con Riko y Reg, también experimentaremos una nueva aventura protagonizada por un explorador novato. Akihito Tsukushi, autor del ‘manga’ original, también es el responsable de esta nueva trama.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del juego Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness en occidente?

El distribuidor del juego, Spike Chunsoft, y su estudio desarrollador, Chime Corporation, confirmaron que el juego se pondrá a la venta en América y Europa el viernes 2 de septiembre de 2022. Esto es un día después de su lanzamiento en Japón.

Si no han visto el tráiler de su anuncio, pueden darle una mirada a continuación para que se hagan una idea de cómo será este título.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness estará disponible para PS4, Nintendo Switch y PC (Steam) en la fecha indicada. Si quieren conocer más detalles sobre sus mecánicas y modos de juego, sigan este enlace.

Fuente: Gematsu