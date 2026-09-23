Madison Beer llega a Fortnite, vamos a ver sus skins, objetos cosméticos y fecha de llegada a la tienda

La responsable de éxitos como Reckless, make you mine y bittersweet ya está afilando su pico para unirse a la batalla campal. Epic Games anunció que la cantante estadounidense Madison Beer será la protagonista de la próxima colaboración de la Serie Íconos de Fortnite y tendremos varias skins, objetos cosméticos inspirados en ella y en su música y pistas de improvisación para escuchar y tocar en el modo Festival.

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Los atuendos y objetos de esta cantante se pondrá a la venta en la tienda del juego en la noche del jueves 24 de septiembre de 2026. Hay que aclarar que no se trata de la protagonista del pase musical, que actualmente tiene en su centro al rapero Lil’ Tecca y no terminará hasta finales de octubre.

Veamos el tráiler de esta colaboración que cuenta con la actuación de la misma Madison Beer en acción real.

Cuando Madison Beer llegue a Fortnite se pondrán a la venta dos skins y un loque que incluye dos mochilas retro, un pico y un micrófono.

Atuendo Angel de satín Madison + Estilo LEGO

Atuendo ‘Make you mine’ Madison + Estilo LEGO

Mochila retro peluches de Mookie y Maple

Mochila retro Alas de ángel de Madison

Microfono de Madison Beer

Gesto ‘Yes, Baby’

Gesto ‘Bittersweet’

Pista de improvisación ‘Yes, Baby’

Pista de improvisación ‘Bittersweet’

Pista de improvisación ‘Complexity’

Parece que el lote también incluirá un papel y una pantalla de carga.

También tendremos la oportunidad de conseguir la skin gratis participando en una copa de dúos.

Fortnite no es la primera colaboración que tiene Madison Beer con un videojuego. Ella es conocida por ser la voz cantante de Evelynn en la banda virtual de K-pop de League of Legends: K/DA.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.