Mafia 4 es The Old Country, una gran apuesta de 2K y Hangar 13

El distribuidor 2K y el desarrollador Hangar 13 revelaron en el marco de Gamescom 2024 el rumoreado «Mafia 4». El mundo abierto de Mafia: The Old Country saldrá solo para la actual generación de PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam). Si bien no hay una fecha tentativa definida, vería la luz en 2025.

«Descubre los orígenes del crimen organizado en Mafia: The Old Country, una cruda historia de mafia ambientada en el brutal submundo de la Sicilia del siglo XX», revela la sinopsis oficial del juego que deja Estados Unidos por Italia, el país origen de las popularizadas organizaciones criminales.

«Lucha por sobrevivir en esta era peligrosa e implacable, con acción que cobra vida gracias al realismo auténtico y la rica narrativa por los que es conocida la serie Mafia, aclamada por la crítica».

El desarrollador Hangar 13 confirmó un nuevo juego de Mafia en desarrollo el año pasado. Sin embargo, se pensaba que su lanzamiento tardaría varios años más. Por su parte, en diciembre del 2019, 2K reveló trabajar en una nueva entrega de BioShock que también tardaría varios años en concretarse. Han pasado casi cinco desde entonces.

2K y Hangar 13 anunciarán más información sobre «Mafia 4» o Mafia: The Old Country el próximo diciembre.

Fuente: Mafia YouTube