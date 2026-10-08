Mafia III: Definitive Edition mejora New Bordeaux en PS5 y Xbox Series X/S, notas de actualización

2K Games y el desarrollador Hangar 13 lanzaron una versión nativa para PlayStation 5 y Xbox Series X/S de Mafia III: Definitive Edition. Esta es una actualización gratuita para quienes ya poseen las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. También hay disponible una actualización para la versión de PC. Mafia II: Definitive Edition y Mafia III: Definitive Edition se incluyen tanto en Mafia Trilogy como en Mafia: The Omerta Collection.

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Notas de la actualización para PC

Aspectos destacados

Progresión de misiones más fluida: hemos corregido varios puntos donde los jugadores informaban quedarse bloqueados y sin poder avanzar en misiones como «Get Enzo Conti» (Localiza a Enzo Conti), «Kill Tommy Marcano» (Mata a Tommy Marcano) y el epílogo. Se acabaron los callejones sin salida al intentar completar la historia. También hemos solucionado cierres inesperados que podían ocurrir al conducir hacia la zona del muelle (Wharf), al disparar a un bidón de gasolina durante la misión «Destroy Boosted Car Shipment» (Destruye el cargamento de coches robados) o al desbloquear ciertos logros mientras se conducía.

Mejoras en el seguimiento de logros: se han corregido problemas reportados con el progreso de ciertos logros para garantizar que tus hazañas se registren correctamente.

Mejor comportamiento de los NPC y compañeros: personajes como Alcee, el padre James y otros no siempre se comportaban como se esperaba durante las misiones, llegando a veces a bloquear el progreso. Hemos ajustado su comportamiento para que las misiones fluyan tal y como fueron diseñadas.

Jugabilidad

Mejora en la progresión de las misiones y en el comportamiento de recarga de puntos de control en varias misiones de la historia.

Solución a un problema reportado por el cual objetivos ya completados aparecían marcados como incompletos.

Solución a un problema que impedía que el mapa del distrito se mostrara correctamente tras completar ciertos objetivos.

Solución a la pérdida de datos del mapa de escuchas y de la funcionalidad de las cajas de conexiones tras completar el DLC Stones Unturned.

Mejora en el comportamiento de aparición de vehículos para evitar colisiones accidentales durante objetivos específicos.

Solución a la pérdida de progreso en los logros si se cerraba el juego a mitad de la sesión.

Solución a varios problemas reportados relacionados con armas y mejoras de armas.

Solución a un problema que hacía que el juego permaneciera en cámara lenta tras ciertas secuencias.

Solución a varios casos de inestabilidad reportados, incluyendo problemas durante cinemáticas específicas, la carga de partidas guardadas y situaciones de combate.

Varias mejoras adicionales en la programación de misiones, el comportamiento de la IA y la estabilidad general de la jugabilidad.

Apartado visual

Se han corregido varios casos de iluminación incorrecta o parpadeante en entornos interiores y exteriores.

Se ha solucionado el problema por el que ciertos objetos y elementos del entorno aparecían con un aspecto metálico o sobreexpuesto no deseado.

Se ha mejorado la distancia de renderizado de la iluminación en edificios, farolas y gasolineras para reducir la aparición súbita de elementos (pop-in) al conducir.

Se han corregido artefactos visuales cuadrados de aspecto antinatural que aparecían durante el juego.

Se ha corregido el comportamiento inconsistente de las sombras y la iluminación en Lincoln y los PNJ cercanos.

Se han solucionado varios casos reportados de audio ausente, artefactos gráficos y animaciones poco naturales en las cinemáticas.

Se ha añadido una opción para ocultar los bordes de la ventana del juego.

Se han añadido nuevas opciones para limitar los fotogramas por segundo (120, 144, 180, 240).

Se ha mejorado la gestión de configuraciones multimonitor en modo ventana.

Se han solucionado problemas físicos al jugar en modo ventana con la sincronización vertical (Vsync) activada.

Varias mejoras en la fidelidad visual y la estabilidad del entorno.

Interfaz de usuario

Se han corregido varios casos reportados de puntos de ruta ausentes o mal ubicados durante los objetivos de la historia.

Se ha corregido texto desactualizado o provisional que aparecía en elementos específicos de la interfaz.

Se ha solucionado el problema por el que la configuración de los subtítulos se restablecía al iniciar el juego.

Se ha corregido un problema reportado por el cual el cursor del ratón podía salirse de la ventana del juego al utilizar varios monitores.

Se han solucionado varios problemas relacionados con el funcionamiento y la visualización de la retícula de apuntado.

Se ha corregido la aparición de texto de depuración al finalizar las cinemáticas.

Se ha mejorado la coherencia de la información visual de la interfaz, incluidos los indicadores de daño, los iconos de objetos y las confirmaciones de mejora.

Se han corregido varios casos de texto ausente o corrupto en idiomas distintos al inglés.

Varias mejoras adicionales en la claridad y coherencia de la interfaz en menús y elementos del HUD.

Notas de la actualización para PlayStation 5 y Xbox Series X/S

Aspectos destacados

Mayor tasa de fotogramas durante el juego: el juego es compatible con 60 fotogramas por segundo en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Ten en cuenta que muchas de las cinemáticas de Mafia III: Definitive Edition en estas consolas se renderizan en tiempo real y se reproducirán a 60 fotogramas por segundo, al igual que la acción del juego. Sin embargo, algunas cinemáticas son videos prerrenderizados que se reproducirán a 30 fotogramas por segundo.

Mejoras en el seguimiento de trofeos y logros: se han solucionado problemas notificados relacionados con el progreso de trofeos y logros para garantizar que tus hitos se registren correctamente.

Mejora en la progresión de las misiones de la historia: se han corregido varios casos en los que los jugadores podían quedarse bloqueados o sin posibilidad de avanzar en puntos de control, cinemáticas y objetivos específicos de la campaña y del contenido descargable (DLC).

Mejora de la coherencia visual en el mundo del juego: se han solucionado problemas de iluminación, renderizado de texturas y carga de vegetación que podían provocar artefactos visuales no deseados en ciertas zonas.

Jugabilidad

Se han solucionado varios casos de inestabilidad durante el juego.

Se ha mejorado la estabilidad tras determinadas cinemáticas, incluyendo el comportamiento de los vehículos y las transiciones de carga.

Se ha mejorado el comportamiento de la IA y de los PNJ (personajes no jugables) en ciertos combates y eventos del mundo.

Se han solucionado diversos problemas relacionados con la conducción y los vehículos en varias misiones.

Se han corregido varios problemas notificados relacionados con las armas y sus mejoras.

Se ha solucionado la pérdida de datos del mapa de escuchas y de la funcionalidad de las cajas de conexiones tras completar el DLC «Stones Unturned».

Se ha mejorado la fiabilidad del seguimiento de trofeos y logros, garantizando que el progreso y los desbloqueos se registren y guarden correctamente.

Apartado visual

Se ha mejorado la estabilidad visual, solucionando problemas de comportamiento anómalo en texturas e iluminación en ciertas zonas.

Se ha mejorado el renderizado y la carga de vegetación para reducir la aparición súbita de elementos visuales (pop-in) durante el juego y la conducción.

Se ha mejorado la fiabilidad de las animaciones durante los diálogos de ciertas cinemáticas.

Interfaz de usuario

Se ha mejorado la precisión del mapa, los puntos de ruta y los iconos de objetivos en varias misiones.

Se ha mejorado la fiabilidad al mostrar menús e indicaciones de control, incluso durante los tutoriales. Se ha mejorado la disposición de los subtítulos y la visualización del texto localizado.

Varias mejoras en la funcionalidad de los menús y la precisión de la información, además de refinamientos adicionales en la interfaz de usuario.