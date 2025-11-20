Videojuegos

Mafia: The Old Country lanza la actualización ‘Free Ride’ y nos da razones para volver a Sicilia, Italia

Sicilia más inmersiva.

La recreación de la Sicilia de principios del siglo XX en Mafia: The Old Country está repleta de detalles inmersivos y encuentros peligrosos. Con la nueva actualización ‘Free Ride’, los desarrolladores de Hangar 13 ofrecen a los jugadores aún más libertad para explorar y sobrevivir en el submundo criminal del Valle Dorata.

Descubre todas las novedades de la actualización ‘Free Ride’ en el tráiler revelado y conoce la opinión del director de diseño asociado, Josh Zammit, sobre esta actualización gratuita para los propietarios de Mafia: The Old Country.

‘Free Ride’ es un guiño al modo ‘Free Ride Extreme’ del Mafia original, así como al modo ‘Free Ride’ incluido en Mafia: Definitive Edition. Se trata de una colección de desafíos independientes de la historia principal que brindan a los jugadores la oportunidad de revisitar el mundo de forma más autónoma. El modo ‘Free Ride’ de Mafia: The Old Country será ligeramente diferente al de títulos anteriores, pero a la vez familiar para los fans veteranos.

«En esta ocasión, hemos creado varios tipos de desafíos repetibles —que incluyen combate, sigilo y diferentes tipos de carreras— en una variedad de ubicaciones nuevas y conocidas. Completar los desafíos te otorgará Dinari, la moneda del juego, que podrás usar para comprar atuendos, amuletos, armas y vehículos nuevos al avanzar en este contenido (además de los objetos desbloqueados en la campaña). También hemos incluido otras novedades emocionantes para que los jugadores las disfruten al máximo», señaló Zammit.

Mafia Old Country actualización

«Esta actualización ofrece mucho por explorar, así que los jugadores tendrán muchos puntos de partida posibles. Pero me entusiasma que experimenten Valle Dorata de la forma más inmersiva posible, y para mí, eso significa conducir en primera persona. Lo primero que haría sería sacar mi coche más rápido del garaje, activar la cámara en primera persona y simplemente disfrutar del paseo. El nuevo Modo Foto es otra función muy solicitada que creo que les encantará a los jugadores. Así que salgan a la calle, busquen acción y paisajes hermosos, y tomen capturas de pantalla increíbles para compartir con sus amigos».

