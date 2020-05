Mafia: Trilogy ya está disponible… bueno, dos tercios de ella

La semana pasada, 2K Games anunció Mafia: Trilogy. Tal como sugiere su nombre, esta consiste en una antología remasterizada de toda la franquicia de juegos de mundo abierto. Sin embargo, más allá de la revelación de la trilogía, no se anunció mucho más.

Por fortuna, 2K Games informó que los interesados podrían saber más sobre la trilogía remasterizada el 19 mayo. Y el distribuidor ciertamente cumplió su promesa.

Además de compartir tráileres para cada uno de los juegos que componen la antología, 2K Games ha anunciado que Mafia: Trilogy ya está disponible para PS4, Xbox One y PC. Sin embargo, cabe aclarar que no todos los títulos de la compilación podrán jugarse inmediatamente. Si bien las versiones remasterizadas de las últimas dos entregas ya están disponibles, Mafia: Definitive Edition no podrá descargarse hasta el 28 de agosto.

A continuación podrán ver todos los adelantos revelados de Mafia: Trilogy.

Mafia: Definitive Edition

A diferencia de los demás títulos que componen Mafia: Trilogy, Mafia: Definitive Edition será un ‘remake’ completo del juego original de 2002. Este aún contará la historia de Thomas Angelo, un taxista que se ve involucrado en el bajo mundo criminal de la ciudad ficticia de Lost Heaven y eventualmente se dispone a llegar a la cima de la familia Salieri.

Todos aquellos que reserven Mafia: Definitive Edition o Mafia: Trilogy antes del 28 de agosto recibirán el paquete de contenidos Chicago. He aquí lo que ofrece:

El Don (traje exclusivo)

Limusina Smith V12 Limousine (vehículo exclusivo)

Semiautomática dorada (apariencia de arma exclusiva)

Mafia II: Definitive Edition

La historia gira alrededor de Vito Scaletta, un inmigrante siciliano que prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial. Apenas regresa de la guerra, Vito se entera de que ha heredado la deuda de su difunto padre. Para bien o mal, su mejor amigo Joe Barbaro le propone trabajar para la familia Vinci para salir de la deuda. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que Vito se sumerja completamente en el bajo mundo criminal de Empire Bay.

Mafia II: Definitive Edition contiene todos los DLC del juego original. Los usuarios de Steam que posean Mafia II recibirán sin costo alguno la versión mejorada para esa plataforma.

Mafia III: Definitive Edition

En los zapatos de Lincoln Clay, un veterano de la guerra de Vietnam, los jugadores protagonizan una cruzada de venganza contra la familia Marcano. Mientras exploran New Bordeaux, los jugadores deben interferir en los negocios de la banda, apropiarse de sus territorios y aliarse con familias criminales que tienen cuentas pendientes con los Marcano.

Mafia III: Definitive Edition contiene todos los DLC del juego original. Todos los que posean Mafia III en PlayStation 4, Xbox One y/o Steam recibirán sin costo alguno la versión mejorada.

Fuente: página oficial de 2K Games