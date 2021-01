Aunque probablemente nunca reemplacen a los juegos de cartas físicas, los videojuegos de cartas coleccionables son cada vez más populares. A esta fiesta no podía faltar el ‘rey’ de este tipo de juegos. Magic: The Gathering Arena está disponible para PC desde 2019 y se ha convertido en todo un éxito, ahora le llegó la hora de llegar a dispositivos móviles, específicamente a Android.

Podremos disfrutar de Magic: The Gathering Arena en Android desde el 28 de enero de 2021. Pero no será un lanzamiento completo, sino en ‘acceso anticipado’. Eso sí, no esperen que funcione en cualquier teléfono. Parece que este será un juego exigente a nivel técnico. Esto es lo que deben tener para poder jugar cartas en su celular.

Especificaciones recomendadas

Android Version: 6.0 (Marshmallow)

RAM: 4GB

Graphics API: OpenGL ES 3.0

Texture Compression: ETC2

Chipsets recomendados

Kirin 970

Snapdragon 845

Exynos 9810

Si quieren algo más específico, a continuación van a conocer una lista de teléfonos Android conocidos que soportan Magic: The Gathering Arena. No es una lista exhaustiva y pueden existir más modelos similares en los que se puede jugar sin problema.

Teléfonos soportados por Magic: The Gathering Arena

Asus ROG Phone 3 LG G7 ThinQ Samsung Galaxy A71 5G Asus ROG Phone II Motorola One 5G Samsung Galaxy Note 9 Galaxy Note 10+ OnePlus 6T Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3 OnePlus 7 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra Honor Play 4 OnePlus 8 Samsung Galaxy S9 Huawei Mate 20 Pro Oppo Reno 3 Vitality Sony Xperia XZ2 Huawei Mate 30 Pro 4G Oppo Reno3 5G Sony Xperia XZ3 Huawei Mate 30 Pro 5G Realme v3 Vivo Y70s Huawei P20 Pro Redmi 10X Pro 5G Xiaomi Redmi K30 Ultra Huawei P30 Pro Redmi K30 5G Racing

La versión para iOS llegará en algún momento de 2021.

Fuente: Wizards of the Coast