Magic: Legends será un juego gratis ‘tipo Diablo’ basado en Magic: The Gathering

Magic: The Gathering, el popular juego de cartas coleccionables, ha estado ocupando los titulares gracias a la llegada de Arena a Android, pero ese no es el único videojuego basado en esa popular franquicia que podremos disfrutar pronto. Magic: Legends, un juego gratis que recuerda a Diablo, tendrá pronto una beta abierta.

Magic: Legends no es un juego de cartas como tal. Se trata de un RPG de acción en el que controlamos a un ‘Caminante de Planos’ en una aventura para derrotar un poderoso mal. Pero no sería Magic: The Gathering si las cartas no jugaran un papel importante en este RPG. En este juego, los hechizos que podremos realizar están basado en un mazo de 12 cartas. Solo tendremos cuatro de estas para su uso al mismo tiempo, pero van rotando al azar a medida que las usamos.

Los tipos de cartas de Legends estarán basados en los reconocidos cinco tipos de Mana de Magic: The Gathering: Blanco, Negro, Azul, Rojo y Verde. Cada familia de hechizos tendrá diferentes efectos y características.

Esta curiosa combinación de Magic: The Gathering con un RPG tipo Diablo está siendo desarrollada por Cryptic Studios (reconocidos principalmente por Dungeons and Dragons: Neverwinter). Magic: Legends llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC en algún momento de 2021, pero podremos jugar la beta abierta el próximo 26 de marzo.

