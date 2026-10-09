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Magnavale: Eternal Soul es otra opción de «Castlevania exploratorio clásico» más familiar a GBA y DS que el propio Belmont’s Curse

Más castillos para explorar nunca sobran.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Nunca digas «Castlevania ‘metroidvania'», no seas inculto 😹. Castlevania: Belmont’s Curse, distribuido por Konami y desarrollado por Evil Empire / Motion Twin, rompe una larga racha de años sin nuevos juegos de la saga –que no fuesen exclusivos de Apple Arcade–. Sin embargo, habiendo probado su demo muchos jugadores lamentan una falta de la «esencia» que hizo famosa a Castlevania a partir de Symphony of the Night, pasando por las trilogías de Advance Collection (GBA) y Dominus Collection (DS).

Esto específicamente se refiere a los juegos que tuvieron la fortuna de contar con Ayami Kojima, Koji Igarashi y Michiru Yamane, en arte, escritura y música. Si, incluso Circle of the Moon aunque no cuente con ninguno de ellos, siendo el primer sucesor del estilo de SotN y debutante de la saga en la consola portátil Game Boy Advance. El nuevo Belmont’s Curse va muy por fuera de esta plantilla y puede que a algunos no les moleste, pero otros extrañamos eso y el título independiente Magnavale: Eternal Soul de Barrier Studio quiere capturar aquella porción de fanaticada.

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«Amrita Magnadyne, una campesina de la localidad, se encuentra en el corredor de la muerte acusada de robo y condenada a ser ejecutada en la guillotina. Los prisioneros son masacrados uno a uno hasta que llega el turno de Rita. Sin embargo, justo cuando la cuchilla desciende, una luz cegadora brota de las vidrieras de la catedral.

Instantes después, Rita despierta viva y fuera de la guillotina. A su alrededor se extiende un paisaje infernal; todos los habitantes del pueblo han sido mutilados. Con la puerta principal bloqueada a sus espaldas y muchas preguntas por resolver, se adentra en el castillo de Lexington».

Magnavale: Eternal Soul ya tiene un demo disponible a través de Steam, pero la versión final llegará también a consolas Switch, PlayStation, Xbox y –si así lo solicitan– a dispositivos móviles y Mac.

Por si quieres más de un juego tipo «Castlevania exploratorio clásico», otra opción sin fecha definida de lanzamiento en 2027 es Silent Planet: Elegy of a Dying World.

👺

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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