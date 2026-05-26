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Mago, el juego peruano inspirado en Shovel Knight y Kirby, llegará por fin a consolas con una edición especial

Una nueva versión para este título latinoamericano con un estilo clásico.

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A mediados del lejano año de 2022, el estudio independiente peruano lanzó en PC un divertido juego de acción y plataformas en 2D simplemente llamado Mago. Se trata de un título sencillo pero muy divertido que está inspirado no solo en títulos clásicos como la serie Kirby, sino en juegos indies más recientes como el grandioso Shovel Knight. Si no lo conocían, ahora tienen la oportunidad de hacerlo porque pronto dejará de ser exclusivo de PC y será lanzado en una nueva edición especial y mejorada para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch en el cuarto trimestre de 2026.

Esta nueva edición se llama Mago: Hyperdelicious y también llegará a PC. Sus principales novedades son:

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  • Nuevo mundo postjuego: El Mundo de los Sueños cuenta con su propio mapa, cuatro nuevos jefes, objetos coleccionables, tres nuevos trajes, nuevas mecánicas y un nivel inspirado en The Legend of Zelda.
  • Nuevo modo fácil que se puede activar en cualquier momento para recibir el doble de salud, las caidan no eliminan al instante y los puntos de control no consumen orbes.
  • Correr automáticamente, lo que hace más fácil movernos por los niveles.

Pueden ver el tráiler de esta nueva versión a continuación.

Mago: Hyperdelicious no saldrá solamente en formato digital. De la mano de Selecta Vision se pondrán a la ventas dos versiones físicas de del juego el 30 de noviembre de 2026: una edición estándar y una ‘Gourmet Box’ para PlayStation 5 y Nintendo Switch que incluye lo siguiente:

  • Caja de lujo
  • Juego físico
  • Diorama
  • Postales
  • Manual

Si no quieren esperar para jugarlo, recuerden que Mago ya está disponible en su edición normal para PC mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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