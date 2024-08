¿Por qué cambió de traje Mai Shiranui? Análisis a fondo del símbolo sexual de KOF y Fatal Fury

Los fanáticos de los juegos de SNK nos llevamos una gran sorpresa durante la presentación ‘Opening Night Live’ de Gamescom 2024. Anunciaron que el símbolo sexual de KOF y Fatal Fury — Mai Shiranui — será uno de los personajes jugables en el esperado City of the Wolves, pero cambió su icónico y revelador traje rojo por pantalones y chaqueta de cuero negro.

Pueden estar tranquilos porque el vestido rojo no desaparecerá. Podremos jugar con su apariencia tradicional porque lo tendrá como traje secundario. Aún así, resulta curioso que SNK haya decidido cambiar el ‘look’ principal de un personaje tan reconocido y querido por los fans como ella. ¿Por qué cambió de traje Mai Shiranui en Fatal Fury: City of The Wolves?

Pero para hablar del nuevo traje, tenemos que mirar primero al pasado y analizar qué es lo que hace tan especial el vestido rojo que ha usado desde su primera aparición.

La historia del traje rojo de Mai Shiranui

Mari Shiranui irrumpió en el mundo de los videojuegos en 1992, cuando apareció en Fatal Fury 2 para arcades. Lo más curioso de su historia es que Shiranui inicialmente iba a ser un personaje masculino: era un ninja rival de Andy que estaba celoso de él porque era el favorito de su maestro.

En algún momento durante la producción, decidieron que al juego le hacía falta un personaje femenino y convirtieron al ninja masculino en un ninja femenino sin alterar nada más en su historia.

El vestido rojo ya pera bastante sexi y revelador en su primera aparición. Tiene un profundo escote frontal la parte inferior permite apreciar completamente sus piernas. Está inspirado en los uniformes de mujeres ninja popularizados en los ‘anime’ de los años 70 y 80, pero enfocándose en la idea de que las ‘kunoichi’ seducían a sus potenciales víctimas, por lo que resaltaron sus atributos físicos.

El traje de Mai evolucionaría muy poco en los siguientes juegos. Recibió un chaleco en Fatal Fury 3 que desapareció en el siguiente juego. Cambió un par de veces de cinturón y el color de algunas de sus decoraciones. El mayor cambio en el diseño de Mai Shiranui no se dio en un juego de Garou, sino en el primer KOF (The King of Fighters ’94), y no estuvo en su traje, sino en su cuerpo.

El símbolo sexual de KOF

De acuerdo a una vieja entrevista con miembros del equipo desarrollador de The King of Fighters 94′, el diseñador C.A.C Yamaski solicitó autorización para «hacer que la pose neutral de Mai en el juego fuera más dinámica con más ‘sprites'». Como creían que todavía tenían algo de memoria disponible, aceptaron su solicitud. El equipo se sorprendió mucho al ver que lo que hizo el diseñador fue «poner a balancear sus pechos», pero les gustó tanto que la aceptaron de inmediato. No sobra mencionar que la gran mayoría del equipo eran hombres.

Desde entonces, el movimiento de los pechos de Mai se convirtió en un aspecto icónico no solo del personaje, sino de esta saga de juegos de pelea. En futuros juego de KOF, su traje se fue volviendo cada vez más diminuto y el movimiento de sus pechos cada vez más exagerado.

No hay mucho que decir al respecto. Mai Shiranui es muy sexi y voluptuosa. Aunque se le puede acusar de estar demasiado sexualizada, también es muy popular entre las mujeres y su personalidad atrevida encaja bien con sus reveladores atuendos. Si hay una crítica más importante que hacer contra Mai, es la obsesión que tiene hacia Andy Bogard y que en algunos medios raya en el acoso, pero ese es un tema para otro día.

La popularidad de este personaje ha hecho que SNK haya apostado por más personajes femeninos sexis y que muestran mucha piel con el paso de los años. Shermie, Angel, B. Jenet e Iroha son algunos ejemplos, pero todas ellas siguen viviendo a la sombra de Mai Shiranui.

¿Intentos de censura?

El enfoque en los atributos físicos de Mai Shiranui en los juegos de KOF —y en otros títulos en los que ha estado como invitada especial— ha sido algo controversial. Algunos de estos juegos han sido «censurados» en sus versiones internacionales, reduciendo o eliminando por completo el «bamboleo» de los senos del personaje. Otras apariciones especiales le ponen un enterizo negro bajo su yukata. Esto ha dado pie a algunas «teorías de la conspiración» sobre ella y SNK.

Mai no apareció en las versiones arcade de KOF XI y KOF XII. Esto despertó muchas dudas entre los fanáticos de los juegos y algunos alegaron que «SNK estaba tratando de censurar KOF para atraer más público». Algunas conversaciones en Internet citan una entrevista con Ignition (distribuidores de los juegos en occidente) que dicen que la razón de su ausencia es que «Mai no es tan popular en Japón y no es muy elegida en base a sus habilidades», pero no pudimos encontrar la fuente.

Lo que sí es cierto es que Mai eventualmente apareció en las versiones para consolas y como DLC de pago. Eso dio pie a una nueva teoría: «el plan desde el comienzo era obligar a los jugadores a pagar extra para tener al personaje más sexi del juego».

La revelación del cambio del traje tradicional de Mai Shiranui por la chaqueta y pantalones negros en Fatal Fury: City of the Wolves también despertó algunas voces críticas que dicen que «están censurando el personaje para satisfacer a la audiencia ‘woke'». Esto es ridículo porque el traje original sigue disponible. Afortunadamente, esas voces han sido una minoría y son opacadas por la cantidad de ‘fanart’ y amor que ha recibido este nuevo atuendo.

El ‘lado oscuro’ de Mai

Esta no es la primera vez que Mai viste con un estilo más casual en material oficial de SNK. por ejemplo, en el ‘manga’ de KOF 94′ y algunas ilustraciones oficiales la vemos con jeans y una chaqueta de cuero.

Este atuendo encaja mejor con un aspecto bastante desconocido de la personalidad de Mai: es fanática del heavy metal (y específicamente de la banda estadounidense Pantera).

Este detalle le da una profundidad interesante a este personaje. Si nos basamos solo en lo que vemos en los juegos, Mai parece un personaje muy superficial, preocupada principalmente por su novio, lucir bien y las tradiciones de su clan ninja. Saber que le gusta un tipo de música «inusual» le da más personalidad. Es una lástima que esta afición no se explore de ninguna forma en los juegos y solo la conozcamos gracias a material suplementario oficial.

Conocer esta faceta de Mai hace que tenga más sentido verla con un ‘look más roquero’ como el que tiene en el nuevo juego. Ahora que sabemos todo esto, podemos volver a la pregunta con la que comenzó este artículo.

¿Por qué cambió de traje Mai Shiranui?

Garou: Mark of The Wolves y su secuela Fatal Fury: City of the Wolves se desarrollan una década después de los eventos de Fatal Fury, Real Bout y las sagas de Orochi y NESTS de The King of Fighters. Eso significa que algunos personajes han envejecido. Eso se nota principalmente en el cambio de apariencia de Terry Bogard y en que los hijos de Kim Kaphwan ya son mayores.

Mai ahora tiene entre 32 y 35 años. Sigue siendo muy joven y bella. Ella, Terry Borgard y Billy Kane son los únicos personajes de los primeros Fatal Fury anunciados para este juego, por lo tanto tienen que lucir diferentes para poder transmitir el paso del tiempo. Si más adelante anuncian el regreso de otros personajes de la saga como Andy Bogard, Blue Mary, Yamazaki, Duck King o Raiden, vamos a descubrir que también lucen diferentes.

El atrevido y revelador traje rojo de Mai es icónico y seguirá disponible, pero nos alegra que la ninja del clan Shiranui reciba una nueva apariencia. Sigue siendo muy sexi aunque no revele tanta piel como antes y eso es bueno porque demuestra algo de evolución en el personaje. Nos dice que sigue orgullosa de su atractivo cuerpo pero ya no le da tanta importancia a eso como antes. Ha madurado.

