Maliki: Poison of The Past (PC) – Reseña

Maliki: Poison of The Past

¿Les resulta familiar el nombre de Maliki? Es muy probable que hayan encontrado alguna vez a esta chica de pelo rosa en internet, pues es la protagonista de un webcomic que ya tiene bastantes años de vida y aunque su principal público se encuentra en Francia, fue traducido a varios idiomas incluyendo el español. Ahora, esta historia da el salto a otro medio: los videojuegos. En esta reseña vamos a conocer al juego Maliki: Poison of the Past y a descubrir si tiene algo que ofrecer a aquellos que no conocían la existencia de Maliki o si se trata de una obra solo para sus fanáticos.

Este título es la primera obra del estudio independiente francés Blue Banshee, pero tiene a un poderoso aliado detrás. Es publicado por Ankama, una empresa muy reconocida por títulos tan populares como Dofus y Wakfu.

Como pudieron ver en ese video, Maliki: Poison of the Past es un juego de rol con combates por turnos al “estilo japonés”. Los jugadores nostálgicos por los Final Fantasy y otras series de JRPG de los años 90 y 2000 se sentirán como en casa seleccionando ataques basados en debilidades, resistencias y eligiendo cuidadosamente el equipamiento de los personajes. Pero no crean que eso es todo, también tiene elementos de otros géneros como los simuladores de granja y puzles. El resultado es bastante atractivo, aunque un poco irregular.

Aunque Maliki es la protagonista de la historia, el personaje que controlamos se llama Sand. Aparentemente es una chica común y corriente que ve cómo un día extrañas plantas monstruosas comienzan a destruir su ciudad. Es entonces cuando es invocada por Maliki a una hacienda que está por fuera del tiempo y se une a la batalla contra Veneno, una poderosa fuerza que está destruyendo el mundo.

Para derrotar a Veneno, Sand y sus amigas deben viajar a diferentes épocas en busca de anomalías temporales para descubrir cuáles son los objetivos del monstruo y cuál es su relación con Maliki, que dice ser la única que puede derrotarlo. Pero no crean que vamos a visitar la época de los dinosaurios ni la edad media. Este es un juego que se enfoca en la era moderna. Vamos a visitar un pueblo rural francés de finales de los 80, una ciudad noventera y el futuro posapocalíptico invadido por las monstruosas plantas.

Aunque este no es el único RPG que se desarrolla en la época moderna —hemos visto suficientes desde que jugamos Earthbound— sí resulta refrescante alejarnos de los mundos de fantasía medieval que abundan en el género. Su trama de viajes en el tiempo sabe alejarse de los clichés que suelen tener esta clase de historias y sabe crear un misterio interesante sobre la relación de la misteriosa Maliki con los villanos vegetales.

Hablando de eso, voy a resolver de una vez una de las principales dudas que pueden tener los potenciales jugadores de Maliki: Poison of the Past: no necesitan haber leído el webcomic para disfrutar del juego. Aunque obviamente hay referencias a este y aparecen muchos personajes sacados de esas páginas, la trama es independiente y no se requiere conocimiento previo sobre Maliki, Becky, Lady y los demás. Todo lo que deben saber para entender la trama es explicado en el mismo juego.

Esta trama tiene elementos bastante oscuros. Hablamos de mortalidad y abandono infantil, mascotas muertas y manipulación emocional. Desde que conocemos a Maliki nos damos cuenta que guarda muchos secretos y que tal vez no nos debemos fiar del todo de ella. Aunque algunos giros en la trama no me sorprendieron, sí me impactaron. Eso choca con el aspecto visual usualmente colorido y alegre en el que muchos enemigos lucen tan ridículos como graciosos, los personajes “tipo chibi” tienen expresiones exageradas y hay bromas en casi todos los diálogos. El contraste funciona de la misma forma en que los RPG de hace más de 25 años lograban contar historias serias y a veces dolorosas a pesar de sus gráficos simples y estilizados.

También vale la pena celebrar que tiene una excelente traducción al español.

Dejemos de hablar de la historia para enfocarnos en la jugabilidad. Los combates son el elemento principal de Maliki: Poison of the Past y resultan competentes y divertidos, pero no especialmente originales. Es bueno que las debilidades elementales se alejen del clásico “fuego, hielo, rayo y tierra”, pero en esencia es lo mismo. Las mecánicas de manipular la línea del tiempo y afectar los turnos están bien implementadas y tienen coherencia con la trama, pero es algo que también hemos visto antes. Eventualmente terminan haciéndose repetitivos.

Los elementos que están por fuera de los combates resultan más interesantes porque no solemos verlo muy a menudo en este tipo de juego. Por un lado tenemos los elementos de simulador de granja cuando estamos en la hacienda, que nos permiten preparar la tierra y sembrar diversas semillas para desbloquear nuevas recetas que nos dan ventajas durante el combate. Este es un elemento opcional que resulta útil y no quita demasiado tiempo, pero no está muy bien integrado con el resto del juego. De hecho, vamos a pasar mucho más tiempo resolviendo puzles que sembrando hortalizas.

Los escenarios que recorremos están llenos de objetos que tenemos que manipular para poder avanzar. Cada uno de los cuatro personajes principales tienen habilidades diferentes que nos permiten transportar objetos, hacerlos retroceder en el tiempo, romperlos o activarlos. Inicialmente son tan sencillos como mover un bloque de heno a otro lado para poder usarlo como escalera, pero rápidamente crecen en complejidad y tenemos que usar bastante la cabeza para resolver las situaciones y poder continuar la aventura. Los puzles más complejos están en misiones opcionales o esconden objetos útiles, pero vale la pena hacerlos de todos modos porque son los más divertidos de resolver.

Lo que no resulta tan divertido de resolver son los escenarios en sí. Los mapeados tienen cámara fija y no parecen especialmente grandes, pero pueden ser bastante complejos. Es muy fácil perderse en ellos y tienen áreas tan parecidas entre sí que no es fácil navegarlos. La falta de un minimapa resulta grave y son una pesadilla para los completistas que quieren recorrerlos enteros y recoger todos los objetos que esconden.

Maliki: Poison of the Past es un RPG divertido, con muy buen nivel de reto, buena variedad y una historia interesante, pero tiene un gran problema: aunque casi todos sus elementos funcionan bien, ninguno resulta especial. Lo recomiendo sin duda a los fanáticos de los RPG con combates por turnos y a quienes busquen una historia interesante que los mantenga intrigados por unas horas, pero no creo que se vaya a convertir en un clásico.

Por supuesto, me encantaría descubrir que estoy equivocado.

Reseña hecha con una copia digital de Maliki: Poison of The Past para Steam brindada por Ankama.