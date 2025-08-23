Manantial Oculto trae a los felinos legendarios en el nuevo sobre de mejora temático de JCC Pokémon Pocket

Los Pokémon mamíferos legendarios de Johto no son perros, pues poseen mayores características de felinos que de caninos. Raikou, Entei y Suicune, los felinos legendarios y siguientes en la línea de importancia después de Ho-Oh y Lugia, son los protagonistas del próximo sobre de mejora temático en JCC Pokémon Pocket. The Pokémon Company anunció que el próximo sobre de mejora temático del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, titulado Manantial Oculto, estará disponible en todo el mundo a partir del 28 de agosto de 2025.

Manantial Oculto, el nuevo sobre de mejora temático

En Manantial Oculto, los jugadores encontrarán a algunos de los Pokémon más populares descubiertos en los juegos Pokémon Gold / Silver, incluidos los poderosos Pokémon legendarios Raikou, Entei y Suicune. También aparecerán más Pokémon de las regiones de Johto y Hoenn. Puedes ver un pequeño adelanto de este sobre de mejora temático en el nuevo tráiler disponible en el canal oficial de YouTube de Pokémon.

Además de la llegada del nuevo sobre de mejora temático, podrás disfrutar muy pronto de algunos eventos en el juego:

Aparición masiva de Pokémon de tipo Agua (de las 23:00 PDT del 24 de septiembre, a las 22:59 PDT del 30 de septiembre): aparecerán cartas relacionadas con los Pokémon de tipo Agua en las elecciones especiales y elecciones extra.

Evento botín Zoroark (de las 23:00 PDT del 2 de septiembre, a las 22:59 PDT del 12 de septiembre): podrás participar en partidas individuales para obtener cartas de promoción como la de Zoroark.

Semana extra (de las 23:00 PDT del 6 de septiembre, a las 22:59 PDT del 13 de septiembre): podrás completar las nuevas misiones de semana extra para obtener relojes de arena de sobres y otras recompensas.

Evento elección mágica (de las 23:00 PDT del 13 de septiembre, a las 22:59 PDT del 23 de septiembre): podrás completar misiones para conseguir nuevas cartas de promoción de Miltank y Phanpy, y cupones de evento.