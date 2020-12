Sony devolverá el dinero a quienes compraron Maneater recientemente

¿Les ha pasado que compran un juego solo para ver cómo lo regalan en un servicio de suscripción días después? Da rabia, ¿no es así? Bueno, quienes adquirieron Maneater días antes de que anunciarán que será parte de PS Plus no tienen razones para sentirse de ese modo, pues Sony les va a reembolsar su compra.

Algunos usuarios de Reddit que adquirieron Maneater digitalmente reportan que recibieron un correo automático de Sony con el siguiente texto:

«Vamos a reembolsar el costo de la compra de este producto a tu monedero de PS Store ya que eres suscriptor de PS Plus y este será uno de los juegos ofrecidos en este servicio. Esto no afectará tu habilidad para jugar el juego y no lo hemos removido de tu librería».

Uno de los usuarios que reportan haber recibido el correo informa que compró el juego en noviembre. Esto significa que Sony está teniendo en cuenta una cantidad considerable de tiempo desde la compra de Maneater para la elegibilidad de los reembolsos.

Ya que Sony les permite a estos jugadores mantener la licencia original de Maneater, este no desaparecerá de sus librerías si deciden dejar de pagar su acceso a PS Plus.

Esta es una gran noticia y esperamos ver que la expandan a otros juegos. De momento no hemos escuchado reportes de reembolsos para quienes compraron recientemente Shadow of the Tomb Raider o Greedfall. ¿Será que es solo para los títulos de PS Plus para PS5?

Fuente: Reddit