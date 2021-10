Videojuegos

A pesar de sus múltiples defectos, la peculiar premisa de Maneater y su irreverente sentido humor fue más que suficiente para convencernos de devorar completo el último juego de Tripwire Interactive y Blindside Interactive. No fue material para juego del año, pero fácilmente se sienta en la cima de los juegos con tiburones como protagonistas. Si quieren saber más, no olviden leer nuestra reseña de Maneater siguiendo este enlace.

Sin embargo, las aventuras de nuestro querido escualo no habían terminado.

Varios meses después del lanzamiento del juego base, Tripwire Interactive y Blindside Interactive dieron a conocer que estaban trabajando en un DLC: Truth Quest. Este no solo llevaría a los jugadores a una nueva locación, sino que introduciría nuevos enemigos, evoluciones, coleccionables y actividades. No obstante, ¿estos contenidos valen la pena? Esa es la pregunta que responderemos en estas impresiones de Maneater: Truth Quest.

Comencemos hablando de las fortalezas de Maneater: Truth Quest. Como el juego base, este DLC mantiene su sentido del humor. Sin embargo, este ya no se enfoca en la destrucción de ecosistemas por culpa de la contaminación industrial y los excesos de la raza humana. En cambio, gira alrededor de la creciente demencia del narrador y sus esfuerzos de convencer al mundo de que una raza “insectoide” busca conquistar el mundo. Aunque no hay alienígenas involucrados, una sociedad secreta ha estado experimentando sobre criaturas marinas con ese propósito. Con un nuevo conjunto de evoluciones y 8 órganos, la protagonista deberá poner un alto a los planes de la organización y reivindicarse como la depredadora alfa.

Si bien no modifican radicalmente la jugabilidad, el conjunto de evoluciones atómicas y nuevos órganos amplían el apartado de personalización del tiburón. Hablando de jugabilidad, Truth Quest hace menos tediosos los combates —por lo menos en la Isla Plover, la nueva locación— al hacer que las embarcaciones de los cazadores suelten salud tras ser destruidas.

Desafortunadamente, hasta aquí llegan los puntos positivos de Maneater: Truth Quest. Esto se debe a que este DLC es una condensación de las partes más repetitivas del juego original. No solo eso, sino que la mayoría de sus novedades en materia de jugabilidad son mínimas o aburridas. Entre estas destacan las carreras de tiempo, una serie de actividades superfluas y monótonas que solo sirven para extender el tiempo de juego. Más allá de que el conjunto sombrío hace un chiste de estas carreras, el desplazamiento en Maneater nunca tuvo la profundidad como para justificar esta clase de actividad. Los jugadores solo tienen que mantener presionado el botón de aleteo y controlar la dirección de la protagonista.

Otro buen ejemplo de contenido superfluo son los Questers, humanos repartidos a lo largo del título que no pueden ser detectados por el radar del tiburón. ¿Qué reciben los jugadores al devorarlos a todos? Un trofeo. Solo es otra excusa para extender el tiempo de juego.

Ahora, lo anterior no quiere decir que todas las actividades en Maneater: Truth Quest sean superfluas y/o aburridas. Similar al juego base, la Isla Plover tiene su propio rango de infamia. No obstante, el llegar a la cima de esta nueva cadena alimenticia es obligatorio para conseguir el final del DLC. Ahora, eso no es malo. El problema comienza tras llegar al rango 5 de infamia. Antes de la batalla final, los jugadores son obligados a hacer una monótona línea de misiones. Esta involucra consumir cazadores y destruir balizas a lo largo de diferentes escenarios.

Si bien su precio no es muy elevado, la mayoría de los contenidos que Maneater: Truth Quest ofrece no son novedosos ni interesantes. Este DLC solo es recomendable para los que estén desesperados por hacer más en el último juego de Tripwire Interactive y Blindside Interactive.

Impresiones hechas con una copia digital de Maneater: Truth Quest para PS5 brindada por Koch Media.