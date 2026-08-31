Mapa y «novedades» de la temporada X de Fortnite OG

Ya tenemos los detalles sobre el regreso de la «temporada final» del capítulo 1 a Fortnite como la temporada X del modo OG u Orígenes. Vamos a dar una mirada al mapa (que no es exactamente igual al que visitamos en el pasado), las «novedades» que tendrá y la fecha en que llega al juego.

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La temporada X empezará en la mañana del jueves 3 de septiembre de 2026 junto a una nueva actualización. En el lado izquierdo pueden ver el nuevo mapa y compararlo con el de la temporada original. ¿Notan las diferencias?

Con la temporada X también llegara a Fortnite OG una nueva sombrilla de victoria que podremos equipar como planeador si ganamos una partida y un nuevo pase de batalla en el que podemos conseguir algunas skins nuevas inspiradas en los atuendos que salieron en el pase de batalla de la ‘Season X’ original.

También tendremos el regreso del controversial M.E.C.H.A., el rifle de francotirador automático, la grieta de chatarra, el escudo burbuja, trampas eléctricas y más objetos, incluyendo consumibles glitcheados.

Ahora nos estamos preguntando qué pasará cuando termine esta temporada. ¿Tendremos un nuevo mapa inspirado en la temporada 1 del capítulo 2? ¿Volverá a inicial con el mapa original? Tendremos que esperar para confirmarlo.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.