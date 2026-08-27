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Estos son los mapas y modos de juego disponibles en la beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare 4

Aquí nos atrincheramos.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Aquellos fieles fanáticos que no se aguantaron las ganas de comprar anticipadamente Call of Duty: Modern Warfare 4 ya tuvieron su oportinidad de probar el juego. Ahora le toca a los demás. Si quieren probar la beta abierta del nuevo CoD les interesará conocer cuáles son los mapas y modos de juego que van a tener disponibles y eso es lo que les vamos a revelar.

Les recordamos que la beta abierta estará disponible para todos los jugadores entre el viernes 28 de agosto y el martes 1 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net. Si quieren jugarla, solo deben ir a la tienda de su plataforma y buscar la versión beta del juego. No tienen que pagar nada por ella.

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Ahora sí, el contenido. Los mapas y modos de juego que estarán disponibles en la beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare 4 serán los siguientes:

Modo Multijugador Guerra terrestre: Puesto de Combate

  • Imjin Farmland
  • Kill Block
  • Rooftops
  • Transit 213
  • Wolves Stadium
  • Silkworm
  • Cachette
  • Lithium

Campaña

  • Misión ‘Atrincherados’

Warzone

  • Mapa Resurgimiento: Zodiac

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Si después de probar la beta abierta deciden que sí quieren comprar Call of Duty: Modern Warfare 4, deben saber que saldrá a la venta el viernes 23 de octubre de 2026 para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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