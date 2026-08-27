Estos son los mapas y modos de juego disponibles en la beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare 4

Aquellos fieles fanáticos que no se aguantaron las ganas de comprar anticipadamente Call of Duty: Modern Warfare 4 ya tuvieron su oportinidad de probar el juego. Ahora le toca a los demás. Si quieren probar la beta abierta del nuevo CoD les interesará conocer cuáles son los mapas y modos de juego que van a tener disponibles y eso es lo que les vamos a revelar.

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Les recordamos que la beta abierta estará disponible para todos los jugadores entre el viernes 28 de agosto y el martes 1 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net. Si quieren jugarla, solo deben ir a la tienda de su plataforma y buscar la versión beta del juego. No tienen que pagar nada por ella.

Ahora sí, el contenido. Los mapas y modos de juego que estarán disponibles en la beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare 4 serán los siguientes:

Modo Multijugador Guerra terrestre: Puesto de Combate

Imjin Farmland

Kill Block

Rooftops

Transit 213

Wolves Stadium

Silkworm

Cachette

Lithium

Campaña

Misión ‘Atrincherados’

Warzone

Mapa Resurgimiento: Zodiac

Si después de probar la beta abierta deciden que sí quieren comprar Call of Duty: Modern Warfare 4, deben saber que saldrá a la venta el viernes 23 de octubre de 2026 para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.