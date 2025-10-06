Cómo unirse a la beta cerrada de Marathon (octubre 2025)

A pesar de su espectacularidad visual y despliegue técnico, el desarrollo del nuevo juego de Bungie ha estado rodeado por controversias y problemas. Tras una prueba alfa que no dejó satisfechos a los jugadores y el descubrimiento de que estaba usando arte robado, El estudio y Sony Interactive Entertainment tomaron la sabia decisión de aplazar su lanzamiento. Ahora se aproxima una nueva prueba beta cerrada de Marathon y si están interesados en descubrir si el juego ha mejorado, vamos a decirles cómo unirse.

Lo primero que deben saber es que esta prueba solo estará disponible para jugadores en Norteamérica y Europa. Eso significa que nuestros lectores en Colombia y el resto Sur y Centroamérica no podrán participar, pero sí aquellos que estén en México, España y otros países de esos continentes.

La nueva prueba beta técnica cerrada de Marathon se llevará a cabo entre el miércoles 22 y el martes 28 de octubre de 2025 y podrán participar desde las consolas PS5, Xbox Series X|S y PC. Lo que tienen que hacer para inscribirse es llenar esta encuesta en el sitio web oficial de Bungie antes del 16 de octubre. El 13 de octubre también se abrirán las aplicaciones en la página del juego en Steam.

Si son elegidos para participar, recibirán un correo electrónico de Bungie. Si no lo reciben antes de que comience la beta, podrían recibirlo durante ésta.

Tengan en cuenta que esta es una prueba bajo acuerdo de no divulgación (NDA). Eso significa que no pueden hacer ‘streaming’, reseñas ni compartir nada sobre su experiencia de juego hasta que Bungie lo autorice.

Lo último que tal vez quieran saber sobre la prueba beta cerrada de Marathon en octubre son los requisitos mínimos para usuarios de PC. Deben tener un procesador, Intel Core i5-6600, GRP NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti y 8 GB de RAM o características mejores.