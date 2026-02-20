Marathon está «pagando los platos rotos» por el cierre de Bluepoint Games

Videojuegos

La noticia del cierre de Bluepoint Games fue enormemente decepcionante y la comunidad gamer se ha expresado con mucha rabia hacia esta pésima decisión por parte de Sony. Incontables mensajes en foros y redes sociales están criticando los cierres de estudios en PlayStation y una de las principales víctimas de esta justificada negatividad es Marathon, el «título «extraction shooter» de Bungie que está a punto de salir.

Poco después de que la mala noticia se diera a conocer, la cuenta oficial de PlayStation en Twitter publicó un recordatorio de que se acerca una prueba de red gratuita del juego. Los jugadores se apoderaron de las respuestas a esta publicación para expresar toda su decepción contra las acciones de PlayStation, insultar a Marathon y desahogarse de formas bastante… «creativas».

Uno de los mensajes que más nos llamó la atención entre las respuestas al tweet pertenece al usuario GarladorJones. Este dice: «No compré una PlayStation por Marathon. La compré por Demon’s Souls. Hubiera amado que Bluepoint hubiera hecho más proyectos como ese».

Este es uno de los que mejor expresa el sentimiento general de la comunidad gamer. En lugar de enfocarse en seguir haciendo los juegos para un solo jugador que bien han resultado (el remake de Demon’s Souls vendión 1.4 millones de copias en su año de lanzamiento), pusieron todos los huevos en la canasta de los juegos como servicio y ahora los justos terminan pagando por pecadores.

Muchos usuarios de PS5 están decepcionados de que en lugar de poner a Bluepoint a trabajar en remakes —algo para lo que habían demostrado mucho talento— les encargaron un juego como servicio de God of War que fue cancelado y eso fue lo que determinó el triste destino del estudio.

Además de las respuestas desobligantes contra Marathon, Muchos jugadores están diciendo que han cancelado su compra anticipada del juego en respuesta a las noticias. Este juego de Bungie había tenido un difícil camino rehabilitando su imagen después de dar unas primeras impresiones muy negativas, solo para que esto pasar y se viera atrapado en el cruce de disparos.

Pero a pesar de toda esta negatividad, es posible que a Marathon le vaya bastante bien. Sabemos que las compran anticipadas del juego han sido fuertes y es poco probable que esta campaña de cancelaciones afecte enormemente las ventas una vez haya salido al mercado. De todos modos, esperamos que Sony esté mirando atentamente la reacción del público y aprenda la lección aunque eso no traiga de vuelta a Bluepoint.

Marathon saldrá a la venta el 5 de marzo de 2026 para PlayStation 5 y para PC mediante Steam.

Phil Spencer y Sarah Bond abandonan el barco de Xbox, dejando la compañía a la deriva
Hablamos con Team Vultures, el estudio colombiano que está haciendo un juego indie inspirado en Resident Evil
Todo lo que debes saber sobre la condición de mapa «huracán» en ARC Raiders
Roblox códigos activos de Anime Eternal (febrero 2026)
Ubisoft despide a 40 desarrolladores de su estudio en Montreal, pero insiste en que no ha cancelado el remake de Splinter Cell
