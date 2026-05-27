Marathon: fecha de inicio y contenido de la segunda temporada

La semana pasada, Bungie anunció la finalización del desarrollo de Destiny 2, para enfocarse en los nuevos desarrollos y el soporte al servicio de Marathon. Ahora, Bungie —desde el blog oficial de PlayStation— ha revelado que la segunda temporada de Marathon iniciará formalmente el próximo 2 de junio. Con el fin de permitir que la comunidad experimente estas adiciones de primera mano, se llevará a cabo la Semana de Juego Abierto del 2 al 9 de junio, todos los detalles sobre este evento se pueden consultar en el siguiente enlace.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Marathon. Seguir

Nuevas dinámicas de juego en la oscuridad, mecánicas de progresión y reinicio general

La segunda temporada de Marathon introducirá la zona «Night Marsh», una versión nocturna del conocido Dire Marsh donde la luz será un recurso escaso y reinará la oscuridad absoluta en múltiples áreas. Para enfrentar este entorno, los jugadores dispondrán de herramientas tales como luces integradas en los armazones de sus Runners, miras Darksight y bengalas de señalización. La nueva temporada también introducirá a «Sentinel», un nuevo armazón de corte defensivo diseñado para controlar el espacio, obtener inteligencia táctica y colocar trampas a los adversarios.

Asimismo, se implementará el sistema «Cradle», el cual otorgará a los usuarios un control total sobre el progreso de su armazón mediante el uso de Energía de WEAVEworms para desbloquear mejoras y atributos estadísticos reversibles en cualquier momento. Adicionalmente, la segunda temporada de Marathon llegará con un reinicio absoluto del equipamiento para nivelar el ecosistema del juego. Finalmente, el arsenal se expandirá con la ametralladora de corto alcance KKV y la pistola de batalla D54 con mira de punto rojo, junto a mejoras en el tamaño de la bóveda, contratos optimizados y el debut de las Recompensas de Bungie, las cuales permiten que los fanáticos puedan desbloquear objetos exclusivos para comprar en la tienda del estudio estadounidense..

Fuente: PlayStation