Marathon llegaría a consolas de la anterior generación —PS4 y Xbox One— sugiere su clasificación oficial

Tras una larga espera llena de problemas y controversias, el nuevo juego de Bungie finalmente salió a la venta. Marathon ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, pero todo parece indicar que estas no son las únicas plataformas para las que estaría disponible y que pronto podríamos verlo en las consolas de la anterior generación: PS4 y Xbox One.

Esto no es una especulación ni un rumor sin base alguna, sino algo basado en un documento bastante oficial: la clasificación por edad del juego en el sitio web oficial de la ESRB. Si visitamos esa página veremos que PlayStation 4 y Xbox One están incluidas en la lista de plataformas de este título.

La ESRB (‘Entertainment Software Rating Board’ o ‘Tablero de clasificación de software de entretenimiento’) es la empresa encargada de clasificar los juegos por edad para determinar si pueden ser vendidos o no a menores de edad. Aquí podemos ver que a Marathon le dieron la clasificación ‘T’ o ‘Apto para adolescentes’ por «contener sangre animada, lenguaje fuerte y violencia».

Este sitio no es muy dado a errores, pero siempre cabe la posibilidad de que sea uno. También es posible que Bungie y Sony Interactive Entertainment les hayan presentado versiones de Marathon para PS4 y Xbox para que clasificaran pero eventualmente hubieran decidido cancelarlas o no lanzarlas.

Tendremos que esperar a que Bungie o PlayStation se pronuncien al respecto o que anuncien oficialmente que sí tendremos versiones de este juego para las consolas de la anterior generación.