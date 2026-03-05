Videojuegos

Marathon llegaría a consolas de la anterior generación —PS4 y Xbox One— sugiere su clasificación oficial

¿Tau Ceti a 30 FPS?

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Tras una larga espera llena de problemas y controversias, el nuevo juego de Bungie finalmente salió a la venta. Marathon ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, pero todo parece indicar que estas no son las únicas plataformas para las que estaría disponible y que pronto podríamos verlo en las consolas de la anterior generación: PS4 y Xbox One.

Esto no es una especulación ni un rumor sin base alguna, sino algo basado en un documento bastante oficial: la clasificación por edad del juego en el sitio web oficial de la ESRB. Si visitamos esa página veremos que PlayStation 4 y Xbox One están incluidas en la lista de plataformas de este título.

- Publicidad -

La ESRB (‘Entertainment Software Rating Board’ o ‘Tablero de clasificación de software de entretenimiento’) es la empresa encargada de clasificar los juegos por edad para determinar si pueden ser vendidos o no a menores de edad. Aquí podemos ver que a Marathon le dieron la clasificación ‘T’ o ‘Apto para adolescentes’ por «contener sangre animada, lenguaje fuerte y violencia».

Este sitio no es muy dado a errores, pero siempre cabe la posibilidad de que sea uno. También es posible que Bungie y Sony Interactive Entertainment les hayan presentado versiones de Marathon para PS4 y Xbox para que clasificaran pero eventualmente hubieran decidido cancelarlas o no lanzarlas.

Tendremos que esperar a que Bungie o PlayStation se pronuncien al respecto o que anuncien oficialmente que sí tendremos versiones de este juego para las consolas de la anterior generación.

Maratón en Tau Ceti

Así funciona el sistema de temporadas de Marathon
 Así funciona el sistema de temporadas de Marathon
Marathon está «pagando los platos rotos» por el cierre de Bluepoint Games
 Marathon está «pagando los platos rotos» por el…
Xbox filtró la fecha de lanzamiento de Marathon
 Xbox filtró la fecha de lanzamiento de Marathon
Marathon ya tiene mes de lanzamiento y precio. ¿Logrará superar su mala imagen y convertirse en un éxito?
 Marathon ya tiene mes de lanzamiento y precio.…
Cómo unirse a la beta cerrada de Marathon (octubre 2025)
 Cómo unirse a la beta cerrada de Marathon…
Acusan a Marathon de usar arte robado, Bungie responde
 Acusan a Marathon de usar arte robado, Bungie…
Más de:
Marathon Marathon
Kena: Bridge of Spirits saldrá para Nintendo Switch 2
El nuevo Castlevania: Belmont’s Curse no será un roguelike –gracias a Drácula–
Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra
The Division Resurgence por fin tiene fecha de lanzamiento
Ubisoft habla sobre el futuro de Assassin’s Creed, confirma el remake de Black Flag
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Kena: Bridge of Spirits saldrá para Nintendo Switch 2
No hay comentarios

Lo último

Apple presenta MacBook Neo, una propuesta ‘económica’ con chip de iPhone
Tecnología
Su nombre es Bond, James Bond, y lo puedes tener con lujo de detalles gracias a esta figura de Hot Toys
Cultura POP
Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el episodio nueve (9) de la tercera temporada
Anime y Manga
Doom
Logran hacer que neuronas humanas vivas jueguen Doom en un experimento científico
Tecnología