Mario cumple 40 años y todavía no hay una fiesta de anuncios organizada por Nintendo, ¿qué podríamos ver?

No necesitamos repetir la importancia del personaje más representativo de Nintendo. El 13 de septiembre de 1985, Super Mario Bros. para Famicom salió en el mercado japonés –un poco antes de su viaje a Occidente–, fecha considerada como el cumpleaños del personaje. No su primera aparición como Jumpman en Donkey Kong que tuvo lugar en los arcades de 1981, reescribiendo un juego originalmente de Popeye. Tampoco su pequeña aventura en las alcantarillas junto a Luigi en Mario Bros. Sin embargo, a pocos días de celebrar 40 años del momento en que Mario se convirtió en súper, no tenemos una sola noticia de celebración como en el aniversario 35 con Game & Watch incluido.

Super Mario Bros. ha sido un pilar tan robusto para Nintendo como compañía, que es la razón por la que sus plataformas continúan siendo titulados Super Mario y otros ‘spin-off’ como Donkey Kong Bananza le siguen sus pasos. Por supuesto nunca faltan los rumores alrededor de un Nintendo Direct sin anuncio oficial, pero nada que vislumbre noticias como en 2020 las de la compilación Super Mario 3D All-Stars –por tiempo limitado–, Paper Mario: The Origami King, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury y el tristemente cerrado ‘batle royale’ Super Mario Bros. 35.

¿Acaso podríamos recibir Super Mario Bros. 40?

No estamos del todo seguros que Nintendo guste de repetir sus planes sorpresa, por lo que no es muy probable que replicaran la buena acogida de Super Mario Bros. 35 con un tentativo Super Mario Bros. 40. Por supuesto tampoco nos molestaría una nueva versión que aprovechara toda la trilogía base de Super Mario Bros. y hasta Super Mario World. Pero esto solo hace parte del reino de las especulaciones que tanto nos gusta visitar.

«Super Mario Bros. 35 + 5»

Supongamos que esta obvia predicción pudiese estar equivocada y posiblemente lo esté. En dicho caso, ya que Super Mario Bros. Wonder está un poco más «fresco» en la mente de los jugadores como el más reciente plataformas lateral de Mario, las opciones podrían orbitar hacia la galaxia, qué digo, el universo 3D. Pensemos que Super Mario Odyssey está próximo a cumplir ocho largos años –¡¿en qué momento?!– desde su lanzamiento. Ahora bien, Donkey Kong Bananza cumple la cuota de plataformas 3D para Switch 2 ‘first party’ en los primeros meses de la consola. Sería difícil contemplar tan pronto un nuevo Super Mario 3D, que además ofrezca una mecánica igual o más interesante que la destructiva de Bananza del mismo equipo desarrollador –no que Mario destruya entornos, pero algo tan creativo–.

Este lapso de tiempo de ocho años es hasta el momento el más largo entre juegos 3D de Super Mario, donde se incluyen 3D Land y 3D World, naturalmente, aunque guarden un estilo más clásico y lineal tipo 2D o New que abierto. Solo seis años separaron a Super Mario 64 y Super Mario Sunshine. Este último, además de hacer parte de la compilación Super Mario 3D All-Stars que se dejó de vender por capricho, está confirmado como parte de los Nintendo Classics de GameCube para Switch 2. Así que sería justo que arribara en septiembre. ¿Un relanzamiento limitado de Super Mario Galaxy 2 en Switch y Switch 2? Tampoco lo descartaría de plano.

¿Se dará el milagrito galáctico?

Aún para 2026 dudaría mucho ver un nuevo Super Mario 3D para Switch 2, pero es una mayor posibilidad que lo que resta de 2025 dedicado a Metroid Prime 4: Beyond o Leyendas Pokémon: Z-A.

El Reino Champiñón alternativo

Solo enfocándonos en juegos, no la secuela de Super Mario Bros: La película, las versiones alternativas de Mario que nos brindan otra mirada al Reino Champiñón son una fuente de posibles anuncios para el aniversario 40 de Mario. Ya cubierta la cuota de Mario Kart por quién sabe si otra década más, nos preguntamos si Switch 2 empezará a recibir anuncios de los ya acostumbrados ‘spin-off’ como Mario Tennis, Mario Golf o un ‘mashup’ de deportes al estilo de la línea Mario Sports. Por el lado fiestero, Mario Party es otro que requerirá un par de años más para otra entrega en Switch 2.

Un RPG de Mario cabe dentro del reino de las posibilidades, si no fuese porque el año pasado un ‘remake’ de Paper Mario y el nuevo Mario & Luigi acompañaron los lanzamientos de Switch. Sería interesante ver de qué otra forma o en qué otros géneros Nintendo es capaz de incursionar a los personajes del universo Super Mario. Sabemos que la estrategia estuvo más del lado de Mario + Rabbids y Ubisoft, pero quizás algo de TRPG similar a Fire Emblem podría tener sentido desarrollado por el propio subsidiario Intelligent Systems. Ahora, el hecho de contar con ‘mouse’ en Switch 2 y Mario Paint entre los Nintendo Classics de SNES, hace que los rumores de un Super Mario Maker 3 cobren sentido.

[Mario & Wario] Tampoco caería mal entre los Nintendo Classics de Switch y Switch 2.

Y ya que estamos con ‘mouse’, otra propuesta interesante sería una secuela espiritual de Mario & Wario que sí salga en todo el mundo, ¿no creen? O volvámonos locos, por qué no dejar atrás la enemistad con Donkey Kong para iniciar un «Mario vs WarioWare: Microgames Mayhem!», totalmente inventado pero seguramente interesante si existiera fuera de la fuente de los deseos para Switch 2.

Mientras nada más sea oficialmente anunciado, tenemos el derecho a celebrar como sea los cuarenta años de Mario.