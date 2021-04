Hace poco terminó un nuevo año fiscal para las compañías de videojuegos. Eso significa que llegó la hora de enterarnos de algunos detalles interesantes sobre las ventas de los últimos meses. Qué fue un éxito y qué fue un fracaso. Gracias al analista Mat Piscatella, de NPD Group, nos enteramos —entre muchos otros detalles— que Mario Kart 8 es ahora el juego de carreras más vendido en la historia de los videojuegos.

Esta información nos llegó junto con la tabla de los títulos más vendidos de marzo de 2021. A pesar de haber salido a la venta hace casi siete años para Wii U y que han pasado cuatro años desde que llegó a Nintendo Switch en su versión Deluxe, Mario Kart 8 fue el cuarto título más vendido del pasado mes en todo el mundo.

Gracias a estos nuevos números, Mario Kart 8 se encaramó en lista de juegos de carreras más exitosos. Empujó a Mario Kart Wii al segundo lugar. Lo importante es que el premio queda en familia. También conocimos que este título es el juego más vendido para Nintendo Switch, superando a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Si están interesados en esta clase de datos financieros sobre videojuegos, les recomendamos mucho dar una mirada a todo el hilo que Piscatella hizo en Twitter sobre este tema.

Via: Destructoid

Fuente: Mat Piscatella