Mario Kart World: Kamek habría sido degradado de personaje jugable a objeto invocador

El próximo Mario Kart World para Nintendo Switch 2 traerá de regreso varios de los personajes que han estado presentes en la franquicia con el paso de los años y las entregas. Por su parte, Kamek –originalmente planeado para Mario Kart 64– es un personaje elegible en Mario Kart 8 Deluxe y Mario Kart Tour. Sin embargo, en Mario Kart World el archimago de Bowser y Bowser Jr. solo ha sido confirmado como un nuevo objeto invocador de los denominados pilotos NPC (personajes no jugables).

Kamek es un «objeto» debutante en Mario Kart World. Aparece como una bola de cristal con los símbolos que usa el hechicero para atacar desde Super Mario World –nada que ver con PlayStation–. Al ser usado en las carreras de Mario Kart World, Kamek puede invocar personajes no jugables en la pista o convertir temporalmente a los pilotos en algunos de ellos. Si una transformación ocurre por primera vez, dicho personaje es desbloqueado como jugable y una notificación aparece en el juego como al obtener trajes alternos.

Entre las transformaciones de Kamek hay personajes como Nabbit, Pianta, Dry Bones, Chargin’ Chuck, Chain Chomp, entre otros, como los animales y enemigos comunes, tipo Goomba, Spike, Pokey, Snowman, etc. Claro, también la famosa Vaca. Hasta el lanzamiento del juego no podemos confirmar que Kamek no es una opción como corredor. Sin embargo, su posición como invocador podría ser un fuerte indicador. También es posible que comparta el caso de Lakitu, que además de arbitro de carreras, desde Mario Kart 7 es un personaje jugable desbloqueable.

Entre otros de los objetos que harán aparición en Mario Kart World está la pluma de salto de Super Mario Kart, el mega champiñón de New Super Mario Bros., los martillos de los Hammer Brothers, la flor de hielo para congelar rivales y un caparazón dorado que va dejando monedas en su camino al chocar contra un oponente.