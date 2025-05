Mario Kart World no usa imágenes generadas por IA, clarifica Nintendo

A pesar de que algunos fans creen en la posibilidad de que Mario Kart World para Switch 2 incluya imágenes generadas por inteligencia artificial o IA, Nintendo ha confirmado lo contrario. La compañía emitió un breve comunicado en el que simplemente afirmó: «no se utilizaron imágenes generadas por IA en el desarrollo de Mario Kart World«.

La discusión sobre el uso de inteligencia artificial pareció surgir tras la transmisión de jugabilidad en vivo de Mario Kart World durante el pasado Nintendo Treehouse Live. Los fans observaron vallas publicitarias dentro del juego a los lados del circuito con ilustraciones similares a las creadas por IA generativa.

El primer ejemplo es una imagen de un puente con líneas irregulares y elementos ubicados de forma extraña. También hay un rascacielos en desarrollo, con plantas y caminos con una orientación extraña. Ambos han sido comparados con imágenes generadas por IA. Algunos autos, según dicen, tienen ventanas más altas de lo habitual, pero si hablamos del universo Mario Kart esto ni debería ser una razón.

El presidente de Nintendo of America comentó recientemente sobre la IA, afirmando que los juegos de la compañía siempre incluirán un toque humano. Shigeru Miyamoto, creador de Donkey Kong, Mario, The Legend of Zelda y otras franquicias, también parece poco menos que interesado en la tecnología.

