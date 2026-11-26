Nintendo lanzó una actualización gratuita para Mario Kart World en Nintendo Switch 2 (versión 1.9.0), la cual agrega ocho circuitos adicionales basados en trazados ya existentes, dos nuevas rutas para el modo supervivencia y otra serie de novedades menores. La llegada de esta nueva actualización para Mario Kart World coincide con la rebaja de precio del Black Friday 2026.

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¿Cuáles son las novedades de la actualización de Mario Kart World de noviembre de 2026?

Entre las novedades generales de la nueva actualización para Mario Kart World de noviembre de 2026, destaca la incorporación de la función de repetición mejorada. Con esta herramienta, el sistema guarda automáticamente las repeticiones de todas las carreras y batallas recientes para que los usuarios puedan verlas en cualquier momento desde el menú principal del juego.

Asimismo, el modo supervivencia suma dos opciones nuevas: el Rally Pluma y el Rally Felino Fortuna. El Rally Pluma inicia en el Circuito Mario Bros., atraviesa Estadio Wario, Fábrica de Toad, Circuito Mario y Cumbres Bellota, y concluye en Cine Boo. Por su parte, el Rally Felino Fortuna comienza en el Templo del Bloque, recorre Ciudad Salina, Cascadas Cheep Cheep, Profundidades Diente de León y Cumbre Mirador, y termina en Cielos Helados. Para desbloquear ambas rutas, solo es necesario completar primero cualquier otro rally del modo supervivencia.

¿Cuáles son los nuevos circuitos de Mario Kart World que llegan con el parche de actualización 1.9.0?

La versión 1.9.0 de Mario Kart World incorpora ocho nuevos circuitos, los cuales son las pistas ya existentes, pero al revés y con algunas variaciones. Esto se aleja un poco de lo que antes conocíamos en las anteriores versiones del juego como el modo de dificultad «Extra». La lista completa de circuitos añadidos es la siguiente:

Fortaleza Aérea 2

Desierto Sol-Sol 2

DK Alpino 2

Playa Koopa 2

Circuito Mario Bros. 2

Ciudad Salina 2

Bazar Shy Guy 2

Estadio Wario 2

Sin embargo, Nintendo resalta que estas variantes modifican el desarrollo habitual de las carreras originales. Ya que, en Bazar Shy Guy 2, el trazado se siente distinto al permitir tomar un desvío por el palacio. En Fortaleza Aérea 2, la competencia permite encadenar cinco vueltas seguidas. Finalmente, en Estadio Wario 2, los corredores atraviesan el recorrido en dirección contraria.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube