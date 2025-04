Mario Kart World para Switch 2 es el salto a mundo abierto que necesitaba la franquicia más vendida de Nintendo

Durante el más reciente Nintendo Direct dedicado a Switch 2, la compañía reveló la próxima entrega de su franquicia más popular, titulada Mario Kart World. El primer juego mundo abierto de Mario Kart se lanzará junto con Switch 2 el 5 de junio por $80 USD. En Japón, la edición física costará 9980 yenes y la digital 8980 yenes.

Pisa a fondo en Mario Kart World, una experiencia completamente nueva ambientada en un vasto entorno interconectado. Compite con fluidez en circuitos conectados que ofrecen una experiencia de Mario Kart como nunca antes. Además del libre recorrido por todo el mapa de juego, 24 pilotos pueden competir en una carrera. Participa en el nuevo modo Knockout Tour, donde recorrerás circuitos y puntos de control consecutivos, sin paradas en boxes. Si un jugador no llega a cada punto de control en una posición lo suficientemente alta, será eliminado.

En el Modo Libre, puedes salirte de la pista y conducir en cualquier dirección que desees, explorar zonas que te interesen y tomar fotos en lugares pintorescos con un grupo de amigos.

Se compartirá más información sobre Mario Kart World para Switch 2 durante una transmisión Mario Kart World Direct el 17 de abril a las 6:00 am PT / 9:00 am ET, es decir 8:00 am hora Colombia.

Fuente: Nintendo of America YouTube