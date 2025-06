Mario Kart World – Reseña (Switch 2)

Después del ya icónico Mario Kart 8 –y su versión Deluxe– que ha tenido un

admirable ciclo de vida de más de 10 años y vivió en dos generaciones de

consolas, muchos nos preguntábamos por qué Nintendo no sacó

otro Mario Kart en Switch. El lanzamiento de una nueva entrega

supone el desafío de presentar algo nuevo al ya pulido juego. En estos

10 años asumieron el reto de reinventar su legendaria saga de carreras

con Mario Kart World y acá está nuestra reseña. Esta nueva entrega llega con

una propuesta audaz que introduce un mundo abierto completamente

explorable y nuevas mecánicas que lo posicionan inmediatamente como

uno de los títulos imprescindibles para Nintendo Switch 2.

Las nuevas pistas, o más bien, el nuevo mundo, da un

nuevo aire a la experiencia clásica de correr en go-kart. Desde el

principio, lo que primero nos llama la atención no es la vaca… es el modo

Paseo Libre que interconecta todas las regiones en un solo mapa sin

pantallas de carga, permitiendo desplazarse entre pistas, secretos y

eventos sin interrupciones. Esta integración no es solo estética, pues en

modos como Grand Prix, las carreras tradicionales se conectan por

segmentos intermedios donde los jugadores deben desplazarse entre

pistas compitiendo entre el tráfico, peatones y otros obstáculos.

Prendiendo motores en el nuevo mundo

Con esta novedad, el modo Grand Prix se convierte en una aventura

continua: cada copa permite recorrer segmentos de mundo abierto para

acceder a la siguiente pista, atravesando rutas llenas de tráfico,

peatones, atajos y obstáculos impredecibles que exigen improvisación y

dominio del entorno que nos muestra el juego. También hace que a

veces cada carrera sea única. El entorno no es exacto en la carrera y el

‘timing’ se define más en nuestras acciones.

Otra gran novedad y probablemente, el modo que mas he jugado es el

de Supervivencia, que funciona como una especie de ‘battle royale’

donde 24 corredores atraviesan múltiples pistas y segmentos

intermedios, siendo eliminados progresivamente hasta coronar al

ganador. Este modo resulta bastante divertido porque no solamente

premia al mejor jugador, premia al más estratégico y que obviamente,

entienda las mecánicas del juego. En las decenas de

partidas que he jugado, he visto como no siempre gana el mejor y a

veces por suerte del destino he terminado ganando también.

Ahora, hablando de mecánicas de juego, Mario Kart World introduce

unos interesantes rieles para deslizarse y saltos en paredes,

añadiendo capas adicionales de profundidad a cada carrera, dando la

oportunidad de crear o descubrir nuevos atajos o escapes. Eso sí, la

mecánica del salto a pared se me ha olvidado bastante y solo la uso

cuando es muy obvio que una pista exige usarla, sin embargo veo el

potencial en «pros» del juego que seguro la explotarán al máximo. De

hecho, muchas de las misiones en el mundo abierto parecen diseñadas

como minitutoriales para dominar estas técnicas. No es casualidad que

muchos Interruptores P usen estas habilidades como requisito para

completar sus objetivos.

Accesible para todos los tipos de jugadores

Algo que siempre he admirado de los Mario Kart, incluyendo el mismo

Mario Kart Tour de móviles, es el control del juego que es sencillo y al

punto para cualquier jugador. Aquí sigue siendo excepcional,

manteniendo esa precisión que permite a los principiantes o novatos

entenderlo fácil y divertirse, o a los más «pro» ejecutar maniobras de alto

nivel.

La exploración en Paseo Libre no es solamente un paseo por el Reino

Champiñón, también recompensa a los jugadores con coleccionables

como monedas y medallas de Peach, o acceso a los locales de Yoshi. Este

modo es completamente opcional y no es obligatorio del

juego, de hecho se entra solo al presionar el botón + en el menú

principal y quizás por eso para algunos jugadores puede que no esté en

sus expectativas. A pesar de las recompensas, este modo no tiene una

guía, no tiene un objetivo como tal más allá que explorar y encontrarse

algo.

Ese algo son principalmente las misiones de los Interruptores P,

pequeños desafíos repartidos por todo el mapa que enseñan y refuerzan

habilidades esenciales para las carreras, desde evitar obstáculos hasta

dominar el deslizarse por rieles. Estas misiones, aunque breves, añaden

variedad y un propósito adicional a la exploración, permitiendo obtener

‘stickers’ y trajes exclusivos. Aunque estas recompensas pueden parecer

cosméticas, las misiones logran ser entretenidas por sí solas. Son

pequeñas pruebas de habilidad que funcionan como entrenamiento

disfrazado de minijuegos, muchas de ellas son rejugables y fáciles de

repetir sin penalización.

Por una razón no fue lanzado en el primer Switch

A nivel visual y auditivo, Mario Kart World es lo que se podría esperar

para la nueva consola de Nintendo. Los gráficos son vibrantes y llenos

de vida, y el mundo abierto permite redescubrir pistas clásicas con una

perspectiva fresca y contextualmente enriquecida. La banda sonora, por

su parte, continúa siendo uno de los grandes atractivos del juego, con

temas muy familiares para los fans que añaden un encanto especial a la

experiencia de explorar libremente.

Más allá de la vaca, la variedad de personajes también ha recibido un

notable impulso en Mario Kart World. No es solamente la cantidad de

trajes, vehículos y corredores. Cada uno ahora tiene animaciones más

detalladas y expresivas que solo notarás si te fijas. Son pequeños

detalles como expresiones faciales cuando te golpea un caparazón de

picos, o te lanzan el rayo. Cada uno reacciona de manera única durante

las carreras y las interacciones en el mundo abierto, lo que añade un

encanto adicional y le da mucha personalidad al juego.

Y es que los pequeños y sutiles detalles son uno de los puntos que me

han fascinado. Por toda la exploración del mapa se ven guiños a los

distintos juegos de Mario. En el mundo abierto podemos interactuar

con el tráfico. En una ocasión decidí plantarme y quedarme quieto en

mitad de un cruce de avenidas. ¿El resultado? Un trancón monumental

de todo tipo de vehículos que resultaba muy divertido de ver. En cada

vehículo puedes ver a su conductor. Puede ser un Toad detrás de un

Koopa o un Shy Guy conduciendo un camión.

El parque virtual de Mario sobre ruedas

Ese nivel de detalle contribuye a que Mario Kart World se sienta más

como un parque temático interactivo que como un simple juego de

carreras. Incluso en la pausa entre carreras hay cosas por hacer, ver o

probar. La dinámica de los objetos durante las carreras, en mi experiencia, se

mantiene equilibrada, incluso con el aumento significativo del número

de jugadores. Cada objeto tiene contramedidas eficaces, ya sea

mediante otros objetos defensivos o técnicas en el manejo como saltar

con ‘timing’. Eso sí, esa frustración por perder en el último segundo en

una larga carrera es un trauma que no he podido superar.

Aunque el multijugador es la esencia del juego, en mi experiencia he

sentido que con la cantidad de corredores que hay ahora en cada

carrera, el título se ha orientado también al modo online o local con

muchos jugadores. En el modo local jugando con Joy-Con me ha parecido

que las pistas son muy amplias y a veces contra otra persona la carrera

no ha logrado ser tan emocionante, sensación que jugando ‘online’

siempre he sentido. Otra sensación que he tenido es que a pesar de todo,

se siente que el juego puede dar más, de alguna forma hay una

sensación de que está capado, de que podría tener más zonas y hasta

más actividades, sobre todo en su mundo abierto. Imaginamos que

llegarán de alguna forma como DLC.

La traducción al español de Latinoamérica está muy bien y funciona

bastante, sobre todo para los novatos que quieren ingresar en el menú

del manual donde hay tutoriales de texto con video sobre técnicas,

objetos, reglas y modos de juego.

Reseña hecha con una copia digital de Mario Kart World para Nintendo Switch 2 adquirida junto con la consola por el editor.