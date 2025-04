Mario Kart World: todas las pistas confirmadas hasta ahora para Nintendo Switch 2

Tuvieron que pasar 11 años para que Mario Kart recibiera una nueva entrega para consola casera (no Home Circuit). Mario Kart 8 Deluxe, incluso con el Pase de pistas extra en Nintendo Switch, al final del día era un título base de Wii U. Con Mario Kart World la franquicia adopta un estilo de mundo abierto en el que los jugadores pueden explorar cada rincón del mapa cuando no se encuentran compitiendo en carreras y copas. Hasta 24 jugadores se pueden reunir para correr y quemar neumáticos, además de vestir a los personajes de forma casual como en el juego para móviles Mario Kart Tour.

A diferencia de previas entregas de Mario Kart, los circuitos en World se agrupan de forma diferente depende el modo de juego seleccionado. Grand Prix es el método clásico con cuatro pistas de una región del mapa dentro de una copa, mientras que Knockout Tour tiene lugar en diferentes circuitos al estilo Rally. El modo libre, como su nombre indica, no es competitivo sino para explorar rutas alternas y secretos en Mario Kart World. En este es posible recorrer el mapa de juego en diferentes climas y horas del día.

¿Cuáles son las pistas de Mario Kart World?

Algunas de las nuevas pistas de Mario Kart World son versiones altamente modificadas de circuitos clásicos. Tal es el caso de Wario Stadium, Airship Fortress, DK Pass o Koopa Troopa Beach, por decir ejemplos. Son 29 pistas en total de acuerdo con el mapa en el sitio oficial de Mario Kart World, lo que darían siete copas en el Grand Prix con una octava más (Special) por confirmar. Estas pistas incluyen todos los nuevos elementos de Mario Kart World, entre ellos los rieles para hacer acrobacias sobre dos ruedas.

Estas son las copas confirmadas hasta el momento con base en el material presentado por Nintendo a través del Direct de Switch 2 y su Treehouse Live.

Mushroom Cup

Mario Bros. Circuit

Crown City

Whistlestop Summit

DK Spaceport

Flower Cup

Desert Hills

Shy Guy Bazaar

Wario Stadium

Airship Fortress

Star Cup

DK Pass

Starview Peak

Sky-High Sundae

Wario Shipyard

Shell Cup

Koopa Troopa Beach

Faraway Oasis

???

Peach Stadium

Banana Cup

Por confirmar

Leaf Cup

Por confirmar

Lightning Cup

Por confirmar

Grand Prix – Nintendo Treehouse

Knockout Tour – Nintendo Treehouse

GameChat – Nintendo Treehouse

Grand Prix / Modo libre – Nintendo Treehouse

Se compartirá más información sobre Mario Kart World para Switch 2 durante una transmisión Mario Kart World Direct el 17 de abril a las 6:00 am PT / 9:00 am ET, es decir 8:00 am hora Colombia.