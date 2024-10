Mario & Luigi: Brothership es desarrollado por los mismos de Octopath Traveler

El maravilloso RPG de 2018 que inició el estilo HD-2D desarrollado por Acquire, Octopath Traveler, es conocido por haber sido primero un exclusivo de Nintendo Switch antes de llegar a otras plataformas. La Gran N lo distribuyó fuera de Japón en la consola híbrida. La relación entre Nintendo y Acquire al parecer ha permanecido en buen estado, ya que el estudio de Octopath Traveler fue el elegido para tomar la antorcha de AlphaDream en la nueva entrega de la serie Mario & Luigi.

Desde su revelación el pasado junio, los fanáticos especularon que ILCA era el estudio responsable de Mario & Luigi: Brothership. Sin embargo, resulta que la responsabilidad ha recaído en Acquire. Esta es la primera vez que un juego de Mario & Luigi no ha sido creado por AlphaDream, desarrollador que se declaró en quiebra hace unos años. Sigue siendo una lamentable perdida en la industria, pero afortunadamente la franquicia ha quedado en buenas manos.

Acquire también estuvo a cargo en el pasado de las franquicias Tenchu ​​y Way of the Samurai. Así mismo, utilizaron Unreal Engine para crear Mario & Luigi: Brothership, mismo motor utilizado en los tres juegos de Octopath Traveler para consolas y móviles. Aún cuando un juego de Nintendo es desarrollado por terceros, algunos de sus empleados supervisan el desarrollo para seguir el camino de la compañía. Tal fue el caso también con Grezzo y The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

La información sobre Acquire como desarrollador detrás de Mario & Luigi: Brothership surgió a través de los detalles de derechos de autor incluidos en el juego. Mario & Luigi: Brothership estará disponible para Switch el 7 de noviembre de 2024.