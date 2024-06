¿Mario & Luigi: Brothership puede sobrevivir sin AlphaDream?

Después de los ‘remakes’ de Super Mario RPG y Paper Mario: The Thousand-Year Door, continúa el renacimiento de las tres líneas RPG de Mario. Esta vez con la exclusiva para consolas portátiles, Mario & Luigi, desarrollada en el pasado por el extinto estudio AlphaDream. La revelación de Mario & Luigi: Brothership para Nintendo Switch el próximo 7 de noviembre es un tanto agridulce. Si no es AlphaDream quien está detrás de este juego sino otro estudio interno de Nintendo, ¿mantendrá la calidad de su predecesor?

Mario & Luigi: Brothership es la nueva aventura RPG por turnos de los hermanos, en donde zarpan a la isla Shipshape (parte barco, parte isla) para navegar el vasto mundo de Concordia. Explora las diferentes islas que pasan por bosques tropicales hasta ocupadas ciudades. En el camino, conoce nuevos amigos que te pueden ayudar durante el viaje y encuentra rostros familiares del Reino Champiñón, como Peach y Bowser. Mantén la hermandad «a flote» y ejecuta ataques poderosos en el momento justo, siguiendo los variados controles.

La saga Mario & Luigi está compuesta por Superstar Saga (GBA), Partners in Time (DS), Bowser’s Inside Story (DS), Dream Team (3DS), Paper Jam (3DS), Superstar Saga + Bowser’s Minions (3DS) y Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey (3DS). Las escasas ventas de esos últimos dos proyectos de AlphaDream para 3DS (‘remakes’), cobraron gran parte de la culpa en su bancarrota. Esperamos que Nintendo tenga un lugar para los exempleados de AlphaDream. Del mismo modo, nos encantaría saber quiénes están a cargo de Brothership.

Por un lado está bien que la línea Mario & Luigi no caiga en el olvido. Por el otro, no deja de sentirse lamentable que aquellos que le dieron vida ya no estén a cargo de la misma. No es la primera vez que pasa en la industria y definitivamente ha ocurrido muchas veces con otras propiedades. En el caso de AlphaDream, eran ellos quienes le daban ese toque especial a las situaciones de los hermanos Mario & Luigi. Un estilo apropiadamente diferente al de Intelligent Systems en la saga Paper Mario.