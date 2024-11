Mario & Luigi: Brothership – Reseña

Desde hace poco más de un año los fanáticos de los RPG de Mario se han estado alimentando muy bien. Por un lado, el juego que dio inicio al género en el Reino Champiñón, Super Mario RPG, recibió un ‘remake’ para Nintendo Switch con los mayores estándares de calidad por parte de ArtePiazza. Por el otro, Paper Mario: The Thousand-Year Door también recibió un ‘remake’ para Switch de la mano de Intelligent Systems, aún cuando ya lucía suficientemente bien. Mario & Luigi, el tercer pilar RPG, perdió a su desarrollador principal AlphaDream por bancarrota hace cinco años. De esta forma, Nintendo delegó a Acquire (Octopath Traveler) la no muy fácil labor de continuar el legado de la «saga súperestrella». ¿Lo consiguieron con el nuevo Mario & Luigi: Brothership para Switch?

Brothership es un Mario & Luigi completamente original en ocho años, desde el lanzamiento de Mario & Luigi: Paper Jam para 3DS. No contando las versiones Superstar Saga + Bowser’s Minions y Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey para 3DS. A pesar de la alta calidad de ambos juegos, las escasas ventas de esos últimos dos proyectos de AlphaDream, cobraron gran parte de la culpa en su bancarrota. Casualmente, ambos juegos eran ‘remakes’. Nintendo no podía darse el lujo de repetir lo mismo en Switch, así que partiendo desde cero arranca la historia de Mario & Luigi: Brothership, presuntamente ubicada sin problemas tiempo después de Paper Jam.

Navegando corrientes de energía

En uno de sus habituales días en el Reino Champiñón, Mario, Luigi, Peach, Bowser y sus ayudantes son transportados por un portal al hasta entonces desconocido reino de Concordia. Mario despierta en una isla lejana y parte en búsqueda de Luigi, pero no hay rastro de los demás. Los hermanos llegan a la isla Naviovío, que básicamente es un barco gigante en forma de isla. En aquel lugar –que funciona como el hub central del juego–, conocen a Connie, quien les cuenta la historia de Concordia y cómo todas las islas eran parte de un solo continente. El centro de Concordia albergaba un árbol que conectaba por medio de la energía Conéctar a todos los distritos. El árbol fue destruido y los distritos divididos en numerosas islas.

Gracias a Mario, Luigi y el ayudante Porcopolo, los habitantes de Concordia tienen la esperanza de un árbol recién plantado que conecte de nuevo a todas las islas en un solo continente. Pero hay enemigos detrás de escena que esperan a obstaculizar el éxito de los hermanos en su misión. No es la historia más sobresaliente de Mario & Luigi, pero justifica la exploración de las diferentes islas de tamaño mediano a lo largo de Concordia. Cada isla posee la extensión justa para no «retener» más de lo necesario a Mario y Luigi. Sus ‘puzzles’ no son complicados y utilizan las habilidades de los hermanos en forma de tutorial.

En el ámbito visual, aunque algunas secciones en los juegos de 3DS intentaban aplicar el arte original en ciertas secuencias, Brothership se da el lujo de incorporarlos tanto en el mapa de juego como en las batallas. El uso de Unreal Engine 4 –familiar para Acquire en los juegos de Octopath Traveler— se nota en la expresión de colores, efectos y luces. Esos diseños únicos que han acompañado a los juegos de Mario & Luigi desde el arte conceptual creado por AlphaDream, cobran vida en Nintendo Switch por primera vez de forma integral a la aventura. Todos los personajes de Concordia o concordianos tienen diseños relacionados con la luz eléctrica, como clavijas, enchufes e interruptores. Cumplen con su cometido sin mayores sorpresas.

Elementos ancestrales y la chispa creativa

El punto de la saga Mario & Luigi entre los RPG de Mario y aquello que los separa de Super Mario RPG y Paper Mario, era cómo se atrevían a ser lo bastante raros incluso para un juego de Nintendo. Al no depender por completo de personajes del Reino Champiñón, nuevos villanos tomaban el lugar de Bowser –a veces jugable– y el guion se prestaba para todo tipo de comedia y humor multicolor. En Brothership volvemos a presenciar villanos ajenos que son mucho más que un reemplazo temporal de Bowser –quien no pierde invitación–. Al tratarse de una considerable extensión, algunas de las dos decenas de batallas contra jefes repiten a los mismos, en versiones oscuras corruptas por el Aislanéctar.

Mientras el Comando Extensión porta diseños también con temática de electricidad, otros enemigos se basan en formas de accesorios, cables y puertos de audio/video. Siguiendo la tradición, es posible saltar sobre ellos para infligir daño, pero otros espinosos requieren del martillo para ser atacados. Los enemigos clásicos del Reino Champiñón tardan un poco más en aparecer pero lo hacen. Las batallas han conseguido adaptarse firmemente a los ataques compartidos de Mario y Luigi. Comandos básicos hacen uso de los dos hermanos, con el botón A para Mario y el B para Luigi. En esta ocasión el B de Luigi no aplica para confirmar acciones sino cancelarlas, así que es cuestión de ajustarse mentalmente hasta acostumbrarse.

A medida que suben los niveles de Mario y Luigi, los ataques Tándem se van desbloqueando progresivamente. Estas son las habilidades conjuntas que Mario y Luigi pueden aprender individualmente y ejecutar entre ellos. Cada una requiere los reflejos de presionar el botón en el momento preciso para causar mayor daño que loas ataques convencionales. En Brothership, estos movimientos especiales de los hermanos toman una lección de Mario Strikers por la manera ilustrada en que Mario y Luigi ejecutan el golpe final. Además de los Tándem, son las Luigideas las que se roban el estrellato en las batallas.

La lógica toma el liderato

La serie Mario & Luigi se caracteriza por compartir el protagonismo entre los dos –a diferencia de Paper Mario–, pero aparte de Dream Team dedicado a él, es en Brothership que vemos a Luigi tomar un papel más activo tanto afuera como dentro de la batalla. En el mapa de juego, es posible comandar a Luigi para romper bloques o tomar monedas de forma automática. En ciertas partes utiliza su lógica para resolver ‘puzzles’ menores. Para las batallas contra jefes, añade el comando de Luigidea que aplica el mismo concepto. Con esta habilidad, Luigi piensa en soluciones eficaces para usar elementos del entorno y hacer más daño al jefe en cuestión. Comparables a los ‘Elementos Luiginarios’ de Mario & Luigi: Dream Team.

Estas Luigideas funcionan a la par con Mario y actúan como QTE (quick time event) que de fallar no aplica el daño, pero puede repetirse. Además, varias horas después se pueden desbloquear las Clavijas de combate, que equivalen a las medallas de otros RPG de Mario o a las tarjetas de Paper Jam. Cada Clavija de combate permite a Mario y Luigi recibir efectos únicos y crear combos. Para construirlas es necesario reunir Dulchispas en las diferentes islas de Concordia. Por supuesto hay un límite en las clavijas a utilizar, pero son un importante elemento de batalla agregado a las mecánicas clásicas en Brothership.

Antes de obtener el turbo para el Naviovío en la carta náutica, la navegación y misiones secundarias en Concordia avanzan la trama a ritmo pausado. La historia toma un poco de tiempo para acelerar su ritmo, pero una vez despejados los cinco mares y viejos conocidos reaparecen en el horizonte, Brothership va tomando forma como un decente exponente de la franquicia, que por fortuna saca a flote al hijo querido de AlphaDream. Buen viento y buena mar, a Mario y a Luigi.

Reseña hecha con una copia digital de Mario & Luigi: Brothership para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.