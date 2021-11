Mario Party Superstars – Reseña

Mario Party Superstars

- Algunos tableros dispensables y la ausencia de otros más dinámicos. - Además de rehacer antiguos minijuegos y tableros en HD, no hay adiciones considerables.

Lo que no nos gustó

En resumen

El objetivo directo de Mario Party Superstars es servir como una compilación no del todo definitiva, porque eso significaría todos los minijuegos y tableros de 10 juegos, que francamente sería una labor improbable. No imposible. Pese a que añade buenas porciones de nostalgia reviviendo la terna de Nintendo 64 y su presentación es impecable, podría haber apostado más en cuanto a escenarios de juego y novedades no limitadas a un modo museo. Como siempre, un juego perfecto para reuniones y el causante de toneladas de diversión y peleas por igual.