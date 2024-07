Mario + Rabbids: Sparks of Hope está gratis por una semana en Nintendo Switch Online (julio 2024)

Es bien conocido —y algo injusto— que a la segunda colaboración de la mascota de Nintendo con los conejos locos de Ubisoft no le fue tan bien como a la primera. Sus desarrolladores incluso dijeron que debieron esperar la próxima consola para sacarlo. En todo caso Mario + Rabbids: Sparks of Hope es excelente y si aún no le han dado una mirada, tienen toda una semana para hacerlo porque el juego completo está gratis por toda una semana en Nintendo Switch Online.

Todos los suscriptores de del servicio en línea de Nintendo —sin importar si es la versión básica o la ‘expansion pack’— pueden descargar el juego completo a su consola Switch y disfrutarlo entre el lunes 8 y el domingo 14 de julio de 2024. No hay límite de tiempo de juego durante ese periodo, así que incluso pueden aprovechar y terminarlo.

Si quieren quedarse con Mario + Rabbids: Sparks of Hope después de probar la muestra gratis, pueden aprovechar una considerable rebaja en el precio del juego. Durante la prueba tiene un 67% de descuento en su versión digital en la eShop, pueden comprarlo a $75.790 pesos colombianos. El progreso en la muestra gratis se conservará.

Para descargar Mario + Rabbids: Sparks of Hope gratis, solo tienen que buscar el juego en la eShop desde la consola o acceder a su página en la tienda web. Luego solo deben seleccionar la opción Descargar la versión de prueba.

Esperamos que disfruten esta aventura de Mario al lado de los conejos locos de Rayman.