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Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 es desenlistado de la eShop de Switch, el último clavo en la saga ‘crosssover’

Se acabó la fiesta deportiva.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Como bien sabemos, no existió un «Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Paris 2024» por razones que explicamos en este artículo, cuya lectura recomendamos. La última entrega ‘crossover’ de Sega y Nintendo, Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020, ahora fue desenlistada de la eshop de Switch, única plataforma donde se encontraba disponible. Quienes hayan comprado el juego pueden volverlo a descargar, pero quienes deseen jugarlo por primera vez seis años después, deben recurrir a un cartucho físico de Nintendo Switch.

El sitio oficial de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos no recibe actualización desde el juego de Tokio 2020 lanzado en 2019. Por su parte, ya que Sega era el desarrollador del ‘crossover’, también ofreció algunas opciones para móviles con Sonic at the Olympic Games para iOS y Android. Estas no incluían personajes de Nintendo ya que en aquel entonces la Gran N no estaba involucrada en el negocio para móviles. Tokio 2020 fue la tercera y hasta ahora última edición con Sonic como único protagonista olímpico para el mercado móvil.

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Mario Sonic Olímpicos Switch

En el caso del juego de Switch con un fascinante homenaje retro a 1964 y personajes 8-bit, la pandemia de 2020 obligó a aplazar los Juegos Olímpicos hasta mediados del 2021, haciendo que el título desarrollado por Sega perdiera su relevancia por dos años. Este pudo ser uno de los motivos pero no la razón oficial por la que se inauguraran los Juegos Olímpicos de Paris 2024 sin un juego de Mario y Sonic para los fanáticos de Nintendo y Sega.

En cuanto a las interacciones en línea de Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020, no hay ningún anuncio sobre si se desactivarán ni cuándo, así que parece que esos modos están a salvo por ahora. Si en algún momento se desactivan, daremos a conocerlo.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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