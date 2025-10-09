Videojuegos

Mario & Wario de Game Freak por primera vez en Occidente gracias a Nintendo Switch Online

El amanecer de la enemistad.

Los creadores de Pokémon, como bien sabemos, desarrollan otros juegos aparte de la multimillonaria franquicia. Antes de saltar a la fama, Game Freak desarrolló Mario & Wario para Super Famicom, distribuido por Nintendo solo en Japón. Este era uno de los sospechosos para unirse a los Nintendo Classics de Nintendo Switch Online, ya que se controla por medio de ‘mouse’ como Mario Paint. En el primer Switch se requiere un ‘mouse’ USB extra para conectarlo al dock o a la consola con un adaptador USB-C, mientras que en Switch 2 se pueden utilizar los Joy-Con 2 para dicha función, obviamente.

Mario & Wario fue dirigido por Satoshi Tajiri, padre de Pokémon; con arte de Ken Sugimori –diseñador de los primeros Pokémon–, programado por Junichi Masuda (también compositor) y producido por Tsunekazu Ishihara, presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company. El hecho de tener a estos importantes desarrolladores detrás y ser una parte algo perdida del universo de Mario y Wario, lo hace un juego imperdible para fanáticos multifranquicias. Puede considerarse un sucesor alterno de Super Mario Land 2: 6 Golden Coins.

Octubre en Nintendo Switch Online también nos brinda Bubsy in: Claws Encounters of the Furred KindFatal Fury Special para los Nintendo Classics de SNES, pero el protagonista del mes sin dudarlo es por parte de Game Freak, aparte de Leyendas Pokémon: Z-A.

