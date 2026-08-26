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¿Mark of The Ninja en el universo Warhammer? Así es el nuevo juego Deathmaster

La rata que mata.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Algo que nos encanta del universo Warhammer —ya sea en la fantasía medieval oscura de Age of Sigmar o en el futuro ‘grimdark’ de 40K— es lo fácil que se presta a ser adaptado en toda clase de videojuegos de todos los géneros. Por ejemplo, aquí tenemos un nuevo juego de acción y sigilo en 2D en el que podemos encarnar a un hombre rata. Este es Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster.

Durante la presentación Future Games Show de Gamescom se reveló un nuevo tráiler de jugabilidad que nosotros tuvimos la posibilidad de ver unos días antes en una videollamada con sus desarrolladores, donde también nos revelaron otro detalles del juego. Si no lo han visto, pueden encontrar este tráiler a continuación.

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¿Recuerdan Mark of The Ninja? Ese legendario juego indie del estudio Klei Entertainment salió en 2012 y demostró lo genial que podía ser un juego de sigilo en dos dimensiones. Tristemente, han habido muy pocos juegos de este estilo desde entonces, pero aquí llega Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster para recoger sus banderas.

En este juego tomaremos control de un Skaven que recorre el inframundo de los clanes de los hombres rata aprovechando su precisión y velocidad —así como movimientos letales y herramientas que vamos desbloqueando poco a poco—para matar desde las sombras como un asesino Eshin, completando contratos de asesinato para ascender en su jerarquía y convertirse en el Maestro de la Muerte.

Si les llama la atención el concepto del juego pero no están familiarizados con el universo Warhammer, no tienen por que preocuparse. Sus desarrolladores nos aseguraron que aunque recurre a elementos del ‘lore’, no es necesario saber nada sobre la «era de Sigma» para disfrutar de la trama del juego.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster saldra para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam en 2027. Aún no han revelado su fecha exacta de lanzamiento pero ya pueden irlo agregando a su lista de deseados para que estén pendientes.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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