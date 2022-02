¿Vale la pena jugar la versión con censura de Martha is Dead en PS4 y PS5? ¿Cuáles son los cambios?

Seis años después de el lanzamiento del intrigante The Town of Light, cuya reseña pueden leer aquí, el estudio independiente italiano LKA regresa con otro juego inspirado en hechos reales tan espeluznantes como dolorosos. Hablamos de Martha is Dead, un título que probablemente resultará familiar debido a una reciente controversia: su versión para PS4 y PS5 está censurada, pero las versiones para PC y plataformas Xbox no tienen cambios.

Hoy en día estamos tan acostumbrados a la presencia de violencia, sexo y temas fuertes en los videojuegos que resulta extraño pensar que esto siga pasando. ¿Qué hace que el contenido de esta obra sea tan extremo? ¿Vale la pena jugar la versión con cambios y censura de Martha is Dead en PS4 y PS5? ¿Qué nos estamos perdiendo si lo hacemos? Vamos a hablar de todo eso.

¿Qué es Martha is Dead?

Esta obra es una aventura gráfica de exploración en primera persona sobre los horrores de la guerra, el peso de una infancia traumática y una aterradora crisis de identidad. Tiene elementos de horror, pero es principalmente un drama psicológico.

La historia se desarrolla en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. La protagonista es Giulia, la joven hija de un oficial del ejército alemán y una mujer italiana. Un día, cuando fue al lago a tomar fotos, descubre el cadáver de su gemela Martha flotando sobre el agua. Siguiendo un fuerte impulso, decide hacerse pasar por su hermana. Para el resto del mundo, Giulia está muerta. Así comienza a explorar su hogar y el bosque que lo rodean para descubrir las razones de la muerte de Martha, recordar su trágico pasado y revivir el mito folclórico de ‘La Dama Blanca’.

La jugabilidad consiste principalmente en explorar los objetos de los escenarios para descubrir poco a poco la historia de los personajes. La fotografía juega un lugar importante. Tomar fotos con una vieja cámara y revelarlas en una habitación oscura —siguiendo pasos muy fieles al proceso real— es algo que vamos a hacer muchas veces en las aproximadamente seis horas que nos llevará terminar el juego. También hay actividades como leer el tarot, enviar mensajes mediante código morse y participar de obras con marionetas. El cuidado puesto para representar bien la época y el lugar en que se desarrolla el juego es increíble. La opción por defecto para las voces está en italiano y la actriz principal hace un trabajo fantástico. La música también es digna de destacar.

¿Vale la pena jugar la versión censurada de Martha is Dead en PS4 y PS5?

Si el concepto de este juego les llama la atención, deben intentar jugarlo en una plataforma que respete la visión original de los creadores. Sin embargo, eso no significa que la versión censurada de PlayStation carezca de valor o arruine la experiencia.

La censura que sufrió Martha is Dead en PS4 y PS5 no corta mucho contenido del juego. Principalmente, elimina la interactividad en un par de escenas especialmente brutales y violentas. Hay dos momentos específicos en el juego en el que la protagonista realiza acciones que pueden resultar muy perturbadoras. En las versiones de Xbox y PC, debemos realizarlas “nosotros mismos” siguiendo las indicaciones en pantalla, presionando botones y moviendo los ‘sticks’. En las versiones de PlayStation estas acciones ocurren automáticamente.

Eso es casi todo. La versión de PS4 y PS5 de Martha is Dead no es menos violenta o perturbadora que la de PC o Xbox a causa de esta censura, solo nos quita el control durante esos momentos.

Además de estos cambios, tenemos la opción de censurar aún más el juego si no queremos ver estas escenas tan fuertes. Si activamos esta opción en PlayStation, el juego cortará unas escenas específicas y mostrará otra con efecto difuminado. Esta opción de censurar el juego aparece antes de comenzar la primera partida, pero puede ser activada o desactivada desde el menú de opciones. Si son sensibles al contenido violento o potencialmente perturbador, les recomendamos activarla. Los momentos que se salta son realmente fuertes y tienen mucho ‘gore’.

A continuación describiremos estos cambios con más detalle.

¿Qué cambios tiene la versión censurada de Martha is Dead en PS4 y PS5 en comparación con las versiones de Xbox y PC?

Además de ser potenciales ‘spoilers’ menores, los momentos que describiremos a continuación pueden resultar incómodos para algunos lectores. Si prefieren no saber qué pasa, les recomendamos saltarse esta sección:

La versión para plataformas PlayStation de Martha is Dead tiene los siguientes cambios, independientemente de si activamos la censura o no:

Una escena en la que arrancamos el rostro a un cadáver y lo ponemos sobre el nuestro no es interactiva en PS4 y PS5, sí lo es en Xbox y PC.

Una escena en la que desnudamos el cadáver de una mujer, abrimos su vientre y extraemos un feto deforme no es interactiva en PS4 y PS5, sí lo es en Xbox y PC.

Un diálogo que menciona la masturbación en el capítulo ‘La iglesia’ ha sido completamente removido en PS4 y PS5. Permanece intacto en Xbox y PC.

Si activamos la opción de censura, el juego tendrá los siguientes cambios:

No mostrará la escena en la que arrancamos el rostro a un cadáver.

No mostrará la escena en la que abrimos un vientre y extraemos un feto.

La escena que muestra un aborto es eliminada.

La escena que muestra la muerte de alguien que es colgado es eliminada.

La cámara tiene un efecto borroso al mostrar un bebé durante la escena de dicha muerte.

Ahora que saben qué se pueden perder dependiendo la versión que jueguen de Martha is Dead, queda un pregunta: ¿Es un buen juego a pesar de todo?

¿Vale la pena jugarlo, censurado o no?

Este es un juego muy inusual. En esencia, recuerda más a los juegos de exploración en primera persona mal llamados ‘walking simulator’ —como Gone Home o What Remains of Edith Finch— que a juegos de terror. De hecho, los elementos de terror son mínimos a pesar de la presencia de elementos sobrenaturales y ‘gore’. No hay ‘jump scares’ aquí.

Si les gusta este género de videojuegos, pueden encontrar una gran historia en Martha is Dead. Pero es una llena de crueldad y momentos tristes. Su tono deprimente y violencia nos recuerda a algunas películas italianas de los años setenta, las cuales no tenían problema alguno en mostrar lo peor de la humanidad y llamaban la atención con escenas realmente impactantes.

A nivel técnico, no es ninguna maravilla. Según reportes, el juego luce muy bien en las consolas de nueva generación con la opción de HDR activada, pero la versión de PS4 deja mucho que desear. Las texturas borrosas son comunes y los ‘bugs’ están a la orden del día, incluyendo unos que pueden arruinar completamente la partida. La localización al español no está bien hecha. Hay frases mal traducidas y eso puede ser un problema a la hora de resolver algunos acertijos.

Los desarrolladores prometieron resolver muchos de esos problemas con parches después del lanzamiento. Esperamos que sea así. Otro elemento problemático es su representación de personas con enfermedades mentales, algo que nos extraña tomando en cuenta la temática del anterior trabajo del estudio.

Martha is Dead es una obra que busca ser tomada en serio, con o sin la censura que tiene en PS4 y PS5. Su violencia extrema cumple un propósito narrativo y la historia es tan deprimente como los hechos reales a los que hace referencia. Puede que no sea del gusto de todos, pero definitivamente es un juego muy interesante.

Artículo hecho con un código de Martha is Dead para PlayStation 4 brindado por Wired Productions.