Marvel 1943: Rise of Hydra, actor de doblaje pudo haber filtrado el lanzamiento del juego

En marzo del 2024, conocimos el primer tráiler de Marvel 1943: Rise of Hydra, juego a cargo de Amy Hennig (Uncharted, Soul Reaver) y su estudio Skydance New Media. Ahora, el juego de Marvel ha vuelto a ser noticia, ya que, en una entrevista con The Direct Khary Payton —el actor que interpretará a Black Panther en el juego— reveló el mes en el que se planea lanzar el juego Marvel 1943: Rise of Hydra al mercado.

¿Cuándo sale Marvel 1943: Rise of Hydra?

«Seguimos trabajando. Estamos planeando 2025… Estamos pensando en un lanzamiento para navidad. Pero estoy muy emocionado». Así contestó Khary Payton cuando se le preguntó sobre el juego Marvel 1943: Rise of Hydra.

Gracias a estas declaraciones, gran parte de los fanaticos de Marvel han empezado a especular con que en diciembre del 2025 podríamos ver el lanzamiento de Marvel 1943: Rise of Hydra. Sin embargo, esto no podría ser del todo correcto. Ya que, es una fecha en la que se dice que también podría llegar GTA 6, juego que sin lugar a duda podría eclipsar cualquier lanzamiento que tenga cerca. Así que, es mejor no tener estas declaraciones como una confirmación oficial y pensar más que Skydance New Media podría estar alargando el lanzamiento de Marvel 1943: Rise of Hydra para finales del año fiscal en curso. De todas maneras, apenas vamos cerrando el primer trimestre del 2025 y falta ver si en la primera temporada de anuncios del año, se confirma que en diciembre veremos el lanzamiento de Marvel 1943: Rise of Hydra.

Los detalles de la historia de Marvel 1943: Rise of Hydra son escasos, pero en el tráiler cinematográfico pudimos ver a Steve Rogers y al Rey Azzuri, antecesor de T’Challa, enfrentando a las fuerzas de Hydra en un París invadido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los dos icónicos héroes de Marvel no estarán solos, ya que, ellos estarán acompañados de Gabe Jones y Nanali, una miembro élite de las Dora Milaje.

Fuente: The Direct