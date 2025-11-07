GTA 6 no es el único juego aplazado, Marvel 1943: Rise of Hydra también se demorará en llegar

Las noticias sobre el aplazamiento de GTA 6 dominaron tanto la conversación que el anuncio de que otro juego muy esperado también cambió su ventana de lanzamiento pasaron desapercibidas. Estamos hablando de Marvel 1943: Rise of Hydra, pues este juego protagonizado por el Capitán América y Pantera Negra también fue aplazado.

Esta noticia llegó mediante las redes sociales oficiales del estudio Skydance Games casi al mismo tiempo que la noticia sobre el juego de Rockstar. Hasta ese momento, se supone que saldría a la venta a comienzos de 2026, pero el comunicado dice que ha sido aplazado a una fecha ambigua «más allá de comienzos de 2026».

La justificación del aplazamiento es la de siempre. Dicen que «Marvel 1943: Rise of Hydra es un proyecto ambicioso y estamos comprometidos a alcanzar el nivel de calidad de nuestro equipo, jugadores y fanáticos esperan». Es prácticamente calcado al de GTA 6 porque se ha vuelto «la plantilla» para esta clase de anuncios.

Marvel 1943: Rise of Hydra aún no tiene una fecha de lanzamiento definida y antes de ser aplazado pensábamos que iba a llegar en el primer trimestre de 2026. Ahora creemos que esta aventura en tercera personas en la que podremos controlar a los icónicos personajes de Marvel durante la segunda guerra mundial llegará más o menos a mediados de ese año… si es que no es aplazada de nuevo.