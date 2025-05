Marvel 1943: Rise of Hydra, el juego del Capitán América y Black Panther, ha sido aplazado

Ha pasado más de un año desde la última presentación oficial del juego y recientemente habían filtrado que iba a llegar a finales de 2025, pero definitivamente no será así. Marvel 1943: Rise of Hydra, el juego que nos permitirá controlar al Capitán América y a Black Panther durante la segunda guerra mundial, ha sido aplazado y no saldrá este año. Esto es lo que sabemos al respecto.

Skydance Media anunció el aplazamiento del juego basado en los cómics de Marvel mediante una publicación en redes sociales. De acuerdo al mensaje, el tiempo adicional de desarrollo «permitirá pulirlo más y asegurarse que nos darán la mejor experiencia posible, una que esté a la altura de su visión». Esta es la clase de frases que suelen soltar los estudios al anunciar los inevitables aplazamientos.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de Marvel 1943: Rise of Hydra?

No dieron una fecha exacta, pero sí dijeron que saldrá a comienzos del año 2006. Si no han visto el juego en acción, pueden ver el tráiler a continuación.

Además de controlar al Capitán América Steve Rogers y al Rey Azzuri de Wakanda, antecesor de T’Challa, también podremos manejar al miembro de los Howling Commandos Gabe Jones y a Nanali, una miembro élite de las Dora Milaje. Juntos enfrentarán la amenaza de Hydra en la París invadida por las fuerzas alemanas.