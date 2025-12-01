Marvel Cosmic Invasion – Reseña (Switch)

Es tentador decir que “Marvel Cosmic Invasion es lo mismo que TMNT: Shredder’s Revenge pero con superhéroes”. Ambos son ‘beat em up’ con un estilo caricaturesco y fueron desarrollados por el mismo equipo, ¿pero en verdad son tan parecidos? En esta reseña vamos a ver si el nuevo trabajo de Tribute Games logra desarrollar una identidad propia y si puedo evitar las comparaciones con el juego de las tortugas ninja lanzado en 2022.

Este es un juego de acción en 2D en el que avanzamos por los escenarios mientras enfrentamos centenares de enemigos usando golpes y las habilidades especiales de los 15 superhéroes que podemos controlar (11 disponibles desde un comienzo y cuatro desbloqueados a medida que superamos niveles). Este tipo de títulos solían ser muy comunes en los arcade en los años 80 y 90, y resulta claro que pretende imitar muchas de las convenciones jugables que los más veteranos recordamos de esas experiencias.

La historia de este juego está ligeramente basada en la saga de cómics Aniquilación (2006), en la que el villano Annihilus comanda una invasión a gran escala del universo usando una poderosa armada. A pesar de la inspiración en un arco narrativo tan importante, la trama es bastante simple y no cuenta con ninguna sorpresa narrativa más allá de algunos cameos superfluos. Al comienzo y final de cada nivel vemos algunas ilustraciones que explican un poco la situación y también tenemos algunos diálogos en medio de la acción, pero estos resultan innecesarios, forzados y las bromas que hacen no son muy graciosas.

Pensaba decir que “la historia no es importante para disfrutar de un juego como este” y aunque hay algo de verdad ahí, este mismo año jugamos Absolum, un excelente ‘beat em’ up’ que se beneficia de un ‘lore’ elaborado, personajes interesantes y una gran evolución narrativa. No había ninguna razón para que Marvel Cosmic Invasion no tuviera una trama mejor y eso habría ayudado a hacer más interesante esta obra. Hay muy buenas historias en el universo Marvel y los fanáticos no vivimos sólo de referencias y cameos.

Creo que empecé esta reseña de forma muy negativa, pero no se preocupen porque Marvel Cosmic Invasion es un juego muy divertido a pesar de sus falencias a nivel de historia. Las mecánicas de combate son sólidas y a pesar de su simpleza, hay una buena cantidad de combos y “estrategias avanzadas” que permiten lucirse con cualquier combinación de personajes.

Hablando de los personajes, me encantó el elenco con el que contamos. Aunque tenemos “infaltables” como el Capitán América, Iron Man y Wolverine, hay héroes más “desconocidos” e interesantes como Phyla-Vell y Cosmic Ghost Rider. ¿Para qué queremos volver a jugar con Thor y Hulk si podemos elegir a Beta Ray Bill y She-Hulk? También aplaudo cameos de personajes tan bizarros como Surfstreak, que definitivamente sacará una sonrisa a los conocedores.

Uno de los elementos que más disfruté de la jugabilidad son las diferencias tan notables entre los diferentes héroes. No solo cambia su velocidad de movimiento y el daño que hacen sus golpes, sino la forma en que se controlan. Unos personajes pueden volar, otros no. Unos pueden bloquear y contraatacar, pero otros pueden realizar una esquiva. Hay quienes pueden realizar agarres y el área de efecto de los ataques más poderosos varía en cada guerrero. Incluso hay personajes como Rocket Racoon con movimientos únicos y mecánicas de azar. Nunca sabemos qué efecto puede tener una granada suya hasta verla explotar.

Esta variedad resulta perfecta para aquellos que gustan de explorar diferentes tácticas y estrategias para cada nivel, pero tampoco es necesario. El modo campaña de Marvel Cosmic Invasion no es especialmente difícil y un jugador averso a experimentar puede terminarlo en un par de horas usando solo los combos más básicos. Esto puede ser considerado algo bueno —permite a jugadores más casuales conocer todo el juego— o muy malo —no incentiva a aprender a jugar mejor ni a probar diferentes opciones.

Quienes busquen un reto mayor lo pueden encontrar en el modo arcade. Aquí podemos elegir entre diferentes opciones de dificultad (y desbloquear modificadores que lo hacen aún más difícil), no podemos cambiar de personajes entre niveles ni salvar la partida, aunque sí podemos elegir entre diferentes rutas y así no tener que jugar los mismos niveles en cada intento. Para muchos, esta será la “forma correcta” de jugar este título no solo porque recuerda el estilo de los viejos ‘beat ‘em up’, sino porque es un poco más exigente.

Algo que debo mencionar es que durante mis partidas en Nintendo Switch sufrí algunos momentos en los que la caída de ‘frames’ era notable y de un par de ‘crashes’ que cerraron el juego a la fuerza. Espero que este no sea un problema común y que pueda ser resuelto con parches, porque no imagino nada más doloroso que ver cómo el juego se bloquea cuando estamos a punto de terminar una partida en modo arcade.

Creo que ya tenemos claro que Marvel Cosmic Invasion tiene personalidad y algunas ideas propias, pero incluso tras jugar varias horas en todos los modos de juego no podía sacarme a TMNT: Shredder’s Revenge de la cabeza. Las diferencias mecánicas y estéticas entre ambos no son suficientes para evitar comparaciones y debo llegar a la temida conclusión de que el juego de los superhéroes “es más de lo mismo”: un ‘beat em up’ estilo arcade con mecánicas simples, y gráficos ‘retro’ caricaturizados que se apega a las convenciones más comunes del género.

Esto no es necesariamente algo malo. Quienes simplemente quieren tener una experiencia de juego agradable y sencilla con sus personajes favoritos y quienes disfrutaron del juego de las tortugas ninja y pensaron “ojalá tuviera esto mismo con otra franquicia” la van a pasar muy bien, pero sí resulta un poco decepcionante. Hay quienes creen que este género tiene un potencial enorme, pero sigue casado con la nostalgia de la era arcade y eso nos va a tener repitiendo las mismas ideas una y otra vez.

Unos párrafos arriba mencioné Absolum. Este es un título que demuestra que los ‘beat em up’ pueden evolucionar sin abandonar lo que los hace tan divertidos y es justamente considerado por muchos como uno de los mejores juegos del año. Esperamos que su éxito haga que los desarrolladores dejen de temerle a la innovación y se arriesguen a probar nuevas ideas o a combinarlas con elementos tomados de otros géneros.

Estamos esperando ansiosamente los nuevos juegos de Scott Pilgrim y de He-Man. No dudamos que, igual que Marvel Cosmic Invasion, van a ser juegos muy divertidos, pero tememos que también terminen siendo “más de lo mismo”.

Reseña hecha con una copia digital de Marvel Cosmic Invasion para Nintendo Switch brindada por Dotemu. El juego también está disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.