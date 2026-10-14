Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom, así controlas al señor del castillo y a La mujer invisible

Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom, el próximo DLC premium del aclamado beat ‘em up, recibe un nuevo adelanto con los dos nuevos personajes jugables, La mujer invisible y el Doctor Doom. Este video de jugabilidad presenta a Susan Storm, con sus fantásticos poderes para manipular la luz, y al temible Victor von Doom, con su combinación única de tecnología de punta y habilidades ocultistas.

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En Marvel Cosmic Invasion, el supervillano inmortal Annihilus lanzó un ataque sin precedentes a través de toda la galaxia, amenazando toda la vida tal como la conocemos. Los superhéroes, tanto los nacidos en la Tierra como los cósmicos, deberán unir fuerzas en una aventura estelar contra la mortal Ola de Aniquilación. Elige entre un elenco de 17 superhéroes y alterna entre dúos durante el combate con el innovador sistema Cosmic Swap para combinar habilidades y frustrar la promesa de Annihilus de esparcir la muerte por todo el cosmos con la ayuda de Thanos, M.O.D.O.K, Taskmaster y otros aliados siniestros.

El 10 de noviembre, La mujer invisible y el Doctor Doom llegarán a Marvel Cosmic Invasion con el nuevo DLC en PC, Nintendo Switch y Switch 2, PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S, acompañados de un modo de juego exclusivo.