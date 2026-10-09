Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom prepara su camino a Doomsday el 10 de noviembre, con el Doctor y Susan Storm

Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom, próximo DLC del beat ‘em up de Tribute Games (Scott Pilgrim EX, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) y Dotemu, se lanzará el día 10 de noviembre. Durante la Comic Con de New York, se presentó un tráiler nuevo que revela la llegada de Doctor Doom y Susan Storm como personajes jugables con el lanzamiento del DLC en PC, Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5 y Xbox Series X/S.

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Susan Storm, La mujer invisible: los rayos cósmicos otorgaron a la arqueóloga y exploradora Susan Storm enormes poderes para manipular la luz y crear campos de fuerza. Ahora lucha por la supervivencia de la galaxia como La mujer invisible, aportando habilidades nunca antes vistas a Marvel Cosmic Invasion.

Doctor Doom: equipado con una armadura tecnológica extremadamente poderosa de su propia creación, además de habilidades ocultas y un gran intelecto, Doctor Doom es la mayor amenaza del universo. Annihilus, definitivamente, no estará a la altura del desafío.

Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom también incluye un modo de juego completamente nuevo centrado en Doctor Doom, dando continuidad a la celebración de Marvel Cosmic Invasion de las eras doradas de las historias clásicas y el universo Marvel, e invitando a los fans a visitar la siniestra sede de Victor Von Doom. Por supuesto, no es casualidad que Avengers: Doomsday se estrene el 17 de diciembre.