Marvel Cosmic Invasion ya tiene fecha de lanzamiento, anuncian dos personajes más en un nuevo tráiler

El hombre de hierro y la encarnación del poder cósmico.

Por Julian Ramirez
Los ‘beat em’ up’ están de moda nuevamente y no hay ninguno que esperemos con más ansias que el título protagonizado por los superhéroes de Marvel que está desarrollando Tribute Games. Aunque ya jugamos la demo y conocemos gran parte de su elenco, finalmente conocemos cuál será la fecha de lanzamiento de Marvel Cosmic Invasion gracias a un nuevo tráiler que revela dos personajes nuevos: Iron Man y Phoenix (Jean Grey).

Esto es lo que quieren saber: Marvel Cosmic Invasion saldrá a la venta el lunes 1 de diciembre de 2025. Estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, consolas Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam. Pueden ver su nuevo tráiler a continuación.

Iron Man y Phoenix se unen al elenco de personajes que también está conformado por Beta Ray Bill, Black Panther, Capitán America, Cosmic Ghost Rider, Nova, Phyla-Vell, Rocket Raccoon, She-Hulk, Spider-Man, Storm, Silver Surfer, Venom y Wolverine. No sabemos si el elenco ya está completo o si van a revelar más personajes que se unirán al combate contra Annihilus.

Si quieren probar Marvel Cosmic Invasion antes de su lanzamiento, todavía pueden descargar la demo gratis en PC. La encontrarán en la página de Steam de este juego.

