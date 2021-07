Marvel Future Revolution ya tiene fecha de lanzamiento

Netmarble se ha convertido en uno de los estudios más destacados dentro del mercado de los juegos para dispositivos móviles. Desde 2015, esta compañía coreana ha desarrollado y distribuido algunas de las aplicaciones más populares para la plataforma. Entre estas se encuentran The King of Fighters All Star y The Seven Deadly Sins: Grand Cross.

Por supuesto, el estudio no solo ha trabajado con propiedades intelectuales orientales. De hecho, uno de sus más grandes éxitos es el ‘dungeon crawler’ Marvel: Future Fight. No obstante, este pronto dejará de ser la única colaboración entre Netmarble y Marvel.

Muy pronto, los usuarios de dispositivos móviles podrán descargar Marvel Future Revolution. Este será un RPG de acción de mundo abierto que permitirá a los jugadores ponerse en los zapatos de sus héroes favoritos y hacer frente a los villanos más poderosos del multiverso.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Marvel Future Revolution?

La fecha de lanzamiento global de Marvel Future Revolution será el próximo 25 de agosto.

¿Ya está abierto el preregistro de Marvel Future Revolution?

Para todos aquellos interesados, el preregistro de Marvel Future Revolution esta abierto tanto en dispositivos iOS como Android. Los que hagan el preregistro recibirán un traje de regalo.

¿De qué tratará la historia?

La historia de Marvel Future Revolution comienza cuando numerosas Tierras comienzan a fusionarse. Este evento cósmico, conocido como “Convergencia”, implica la destrucción de incontables realidades. Sin embargo, el valiente sacrificio de Visión evita eso. En cambio, supone la creación del primer motor de Convergencia: el Núcleo Visión. Gracias a este, múltiples dimensiones coexisten en una “Tierra Prima”. Dentro de esta se encuentran extrañas locaciones como New Stark City, Hydra Empire, Midgardia, Xandearth y Sakaar.

Como agentes del equipo de superhéroes Omega Flight, equipos de 4 jugadores deberán utilizar sus poderes combinados para luchar contra supervillanos y defender la Tierra Prima.

¿Cuáles personajes estarán disponibles en el lanzamiento de Marvel Future Revolution?

En su lanzamiento, los jugadores de Marvel Future Revolution podrán escoger entre 8 personajes: Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Tormenta, Capitana Marvel, Star Lord, Black Widow y Doctor Strange. Más héroes de Marvel se sumarán tras el lanzamiento.

¿Cómo funcionará la personalización de trajes en Marvel Future Revolution?

Uno de los grandes atractivos de Marvel Future Revolution es el apartado de personalización estética. Todos los personajes cuentan con cientos de atuendos, la mayoría inspirados en apariencias que han lucido en los cómics. Los jugadores pueden optar por vestir todas las piezas de un conjunto o mezclar elementos de diferentes ‘sets’ para crear un ‘look’ propio.

¿Qué modos de juego habrá?

Guerra relámpago: el modo de juego estándar ‘Jugador contra Entorno’ (JcJ)

el modo de juego estándar ‘Jugador contra Entorno’ (JcJ) Operación especial: un modo horda en el que un grupo de 4 deberá defender objetivos

un modo horda en el que un grupo de 4 deberá defender objetivos Asalto: una incursión que concluirá con una batalla de jefe

una incursión que concluirá con una batalla de jefe Guerra Omega: un modo competitivo ‘4 contra 4’

un modo competitivo ‘4 contra 4’ Duelo dimensional: un modo competitivo ‘1 contra 1’

