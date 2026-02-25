Marvel MaXimum Collection es una impresionante compilación de 13 juegos clásicos para arcade, consolas y portátiles

Limited Run Games, en colaboración con Marvel Games y Konami, anuncian Marvel MaXimum Collection para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch y PC. La compilación incluye 13 títulos del pasado glorioso de los beat ‘em up, adaptados de los cómics para arcade, consolas caseras y sistemas portátiles. Entre juegos de X-Men, Avengers y Spider-Man, todavía no se ha anunciado la fecha de lanzamiento.

Con seis títulos clásicos de arcade y las consolas de 8 y 16-bit, Marvel MaXimum Collection incluye una gran cantidad de clásicos que evocan el espíritu infinito, la imaginación y la acción incesante que hicieron a los originales tan queridos por toda una generación de jugadores.

Marvel MaXimum Collection es una muestra de la historia a escala de superhéroes que lleva a los jugadores a un recorrido completo por el legado de los videojuegos de Marvel. Abarcando múltiples géneros y una multitud de los héroes más poderosos de la Tierra, los jugadores pueden experimentar cada puñetazo pixelado, cada telaraña y cada explosión óptica en múltiples plataformas. Marvel MaXimum Collection no solo incluye una versión de un juego en particular; se incluyen todas las principales versiones de consolas y arcade. Marvel MaXimum Collection es la colección definitiva de clásicos de los cómics.

Juegos incluidos en Marvel MaXimum Collection

X-Men: The Arcade Game: vive la legendaria acción de la máquina recreativa con soporte multijugador ‘online’ completo para hasta seis jugadores (con ‘rollback netcode’). Elige a tu «X-Man» favorito y enfréntate al ejército de Magneto en la experiencia definitiva de equipo.

Captain America and The Avengers (Arcade, Sega Genesis / Mega Drive, Nintendo Entertainment System): controla al Capitán América, Iron Man, Hawkeye y Vision mientras disfrutas del original juego cinematográfico o la versión única de plataformas para Nintendo Entertainment System.

Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Super Nintendo Entertainment System, Sega Genesis / Mega Drive): basado en el icónico ‘crossover’ de los cómics, los jugadores se lanzan a las calles de Nueva York para luchar contra hordas de malvados villanos, ¡al son de una banda sonora de 16 bits. Cambia entre la rica paleta de colores de la versión para Super Nintendo o sumérgete y disfruta del ambiente descarnado de la versión para Genesis / Mega Drive.

Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Super Nintendo Entertainment System, Sega Genesis / Mega Drive): la secuela superlativa del simbionte. Juega en solitario o en equipo en el modo cooperativo para dos jugadores y enfréntate a la Life Foundation y a la descendencia de Carnage.

Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (Super Nintendo Entertainment System, Sega Genesis / Mega Drive, Game Boy, Game Gear): explora el mortífero «Murderworld» de Arcade. Esta colección incluye las versiones portátiles del juego, ofreciendo una fascinante mirada a la historia de Marvel en los juegos de bolsillo.

Silver Surfer (Nintendo Entertainment System): pon a prueba tus habilidades de superhéroe en uno de los ‘shooters’ más infames y desafiantes de la historia de las consolas. Con una de las mejores bandas sonoras de la historia de los 8-bit, este juego es difícil de dominar y aún más difícil de dejar.

Características adicionales

Sumérgete en un archivo digital con escaneos de alta resolución de carátulas originales, manuales de instrucciones y anuncios antiguos.

Relájate y escucha las icónicas bandas sonoras ‘chiptune’ de todas las versiones de todos los juegos de la colección.

Conquista por fin los «Muros Mortales» de Silver Surfer o los desafíos de los jefes en Arcade’s Revenge con la posibilidad de rebobinar la partida y guardar donde quieras.

Juega con píxeles nítidos y modernos o recrea la experiencia del sábado por la mañana con CRT y filtros de línea.

‘Rollback Netcode’ en X-Men: The Arcade Game.

Museo.

Menús de trucos.

¿Lo único que falta para hacerla perfecta? Que incluyera Marvel Super Heroes in War of the Gems y X-Men: Mutant Apocalypse.