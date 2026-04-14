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Marvel MaXimum Collection – Reseña (Switch)

Los niños terribles del átomo.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 9 min
7
Marvel MaXimum Collection

Los superhéroes en general gozaron de una buena era en los videojuegos durante los ochenta y noventa, principalmente impulsados por los cómics y series animadas de aquel entonces. Es así como su popularidad llevó a la masificación del género beat ‘em up en sistemas arcade y 16-bit, mientras los sistemas con menos potencia como 8-bit y portátiles se decantaban por títulos de plataformas más modestos, que aprovechaban el uso de las marcas con versiones más simples de sus hermanos mayores. Marvel MaXimum Collection trae a la actualidad títulos clásicos desarrollados por Konami, Data East y Software Creations. Si bien su valor histórico es resaltable, en el campo jugable le pega la ausencia de un par de joyas de Capcom para hacerla una verdadera colección definitiva.

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Marvel MaXimum Collection se promociona como una compilación con 13 títulos pero no todos son diferentes entre si. En realidad hablamos de seis juegos con otras versiones que en su mayoría son redundantes. Por ejemplo, en el caso de Spider-Man/Venom: Maximum Carnage y Venom/Spider-Man: Separation Anxiety, se pueden encontrar las versiones de Super Nintendo y Sega Genesis (Mega Drive en Europa), cuya diferencia no es tan abismal aparte del chip de audio –pese a que los fanáticos de Sega insistan que la máquina le daba tres vueltas a la de Nintendo–. Propiamente hablando de los juegos, algunos consideran a Maximum Carnage de culto, pero arte aparte y como en su momento dueño del cartucho rojo de SNES, admito que es jugablemente indefendible como beat ‘em up.

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Marvel MaXimum Collection reseña
Marvel MaXimum Collection reseña

Hablando de Spider-Man, absolutamente nada en contra del amigable vecino trepamuros de Marvel, pero que 8 de los 13 juegos sean de Software Creations con Spidey, hace de Marvel MaXimum Collection una compilación más arácnida que mutante. Buena parte de la culpa la lleva Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge, para SNES, Genesis, Game Gear y Game Boy. Contar con las ediciones portátiles siempre es un buen plus, en especial porque estas dos son las únicas en toda la colección. Históricamente, los juegos portátiles hacían todo lo posible por imitar a las versiones caseras y resultaban siendo un producto diferente, pero entrañable gracias a sus propias limitaciones. Aquí podemos controlar en diversos niveles preestablecidos a Spider-Man y miembros de los X-Men como Wolverine, Cyclops, Storm y Gambit.

Marvel MaXimum Collection reseña
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Es un descanso que las versiones de este juego sean del género plataformas y no otros beat ‘em up como por variar. Un caso diferencial ocurre en Captain America and The Avengers, donde las versiones mayores de arcade y Genesis son las tradicionales beat ‘em up de muchos colores y sonidos, pero el contenido atractivo extrañamente se lo lleva la de NES. Las de SNES, Game Boy y Game Gear fueron omitidas en Marvel MaXimum Collection. Data East desarrolló el juego de NES como un plataformas de acción con desplazamiento lateral. Los únicos personajes jugables son el Capitán América y Hawkeye, debiendo rescatar a Vision y Iron Man del Mandarín para después enfrentar a Red Skull. Sus niveles son sencillos en comparación, pero el progresivo recorrido por el mapa de Estados Unidos aporta su toque único.

Marvel MaXimum Collection reseña
Marvel MaXimum Collection reseña
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Así llegamos al anatema de la colección directamente de las estrellas, el heraldo del devorador de mundos, Silver Surfer. Difícilmente sabemos qué estaban pensando en Software Creations cuando lanzaron este título en su estado nativo 8-bit. No es la capacidad gráfica, pues podemos decir que hasta se defiende y la intención es buena, pues el surfista recorre niveles con desplazamiento lateral y otros con vista cenital, variando los escenarios temáticos donde residen Reptyl, Mephisto, Possessor, Fire Lord y el emperador Skrull. Por orden de Galactus, Silver Surfer debe recuperar piezas que evitarán el cosmoapocalipsis y yada yada yada. Sin embargo, su dificultad es ridícula y ha sido infamemente reportada a lo largo de sus 35 años. El surfista toca un muro, muere. Un enemigo una sola vez, muere. Respira, muere.

Marvel MaXimum Collection reseña
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Para fortuna de Marvel MaXimum Collection, la función de rebobinar es una ayuda imprescindible en este juego, pero mejor aún la opción de activar el truco de salud infinita. Esta misma opción aplica a los otros juegos de la compilación con excepción de la estrella del paquete, que no es otros sino X-Men: The Arcade Game, original de Konami. En esta versión podemos acceder a cuantos créditos se nos antojen, por lo que la falta de monedas no es un problema para terminarlo. Es un juego corto pero que aprovecha los personajes de Marvel con la diversidad de colores que los caracteriza. Gracias al ‘rollback netcode’ pueden jugar en línea hasta seis jugadores una partida, pero esto fue imposible comprobarlo en Nintendo Switch a falta de quorum.

Marvel MaXimum Collection reseña
Marvel MaXimum Collection reseña
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Nueve versiones de Software Creations, tres de Data East y una de Konami, deja un sabor algo agridulce en Marvel MaXimum Collection y en la publicidad de Limited Run Games. Esta no es una compilación definitiva, más bien reiterativa con ciertos juegos de Spider-Man. Entre los adicionales accedemos a las tradicionales galerías de arte con pósteres de pauta, carátulas de juego y manuales. En este punto quiero manifestar mi insatisfacción por la falta de nombres y logos en las plataformas de los juegos elegidos. Ignoro si es para evitar pagar licencias o algo similar, pero parte de conservar la historia es no borrarla literalmente y reconocerla.

¿Y dónde está el sistema?

Cuando se refieren a las versiones de SNES, la colección solo dice Super, técnicamente no equivocado. Lo mismo con NES y 8-bit, Mega en el caso de Sega Genesis por aquello del nombre europeo, Gear por Game Gear y simplemente «Portátil» en el caso de Game Boy. Los logos y menciones a Sega y Nintendo no aparecen en ninguna de las cajas o manuales escaneados –que son originales al presentar signos de desgaste, buen detalle–, eliminados digitalmente de la faz de la historia en Marvel MaXimum Collection. ¿Cómo puede llamarse así preservación histórica? No se trata solo de meter un ROM en un menú de Carbon Engine y hasta luego amigos.

Algo parecido ocurre en los escaneos de carátulas de Rayman 30th Anniversary Edition, pero en general palidecen ante el intachable escaneo de cajas y cartuchos de Super Bomberman Collection, por parte de Konami. Pero el verdadero pecado de Marvel MaXimum Collection –que hubiese elevado su estimación– es la estruendosa ausencia de Marvel Super Heroes in War of the Gems y X-Men: Mutant Apocalypse, ambos clásicos de Capcom que sí hicieron parte de la maquina de Arcade1UP con arte de X-Men ’97. Si no tenían estas licencias y su valor es alto no podemos juzgarlos por ello, pero simplemente no puedes llamarla «máxima colección de Marvel» sin sus máximos representantes.

Reseña hecha con una copia digital de Marvel MaXimum Collection para Nintendo Switch brindada por Limited Run Games. El juego también está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam).

Más de:
Marvel MaXimum Collection Marvel MaXimum Collection
Marvel MaXimum Collection
7
Calificación 7
Lo bueno El juego arcade de X-Men con opción en línea. Funciones de rebobinar y trucos. Precio de $25 USD.
Lo malo Excesivas versiones de Software Creations con 9 de 13 juegos. No es una colección definitiva sin los juegos de Marvel por parte de Capcom.
Resumen
Marvel MaXimum Collection es parte de una creciente colección de juegos clásicos como las que Konami ha lanzado en años recientes, aunque esta solo tiene un juego arcade del desarrollador y resulta ser el más importante. El resto de elecciones en juegos de Spider-Man no son del todo convincentes, mientras que la ausencia de importantes representantes solo incrementa la duda frente al producto final. Como forma de curiosear entre juegos del pasado es aceptable, pero como preservador histórico no se puede decir lo mismo frente al contenido adicional escaneado. "Construir el futuro y mantener vivo el pasado es lo mismo", decía Solid Snake, algo que falla en reconocer esta colección y pretende borrar de la historia.
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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